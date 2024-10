EQS-News: Enapter AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung/Sonstiges

Enapter AG schließt Kapitalerhöhung erfolgreich ab



10.10.2024 / 10:55 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





CORPORATE NEWS

Enapter AG schließt Kapitalerhöhung erfolgreich ab Hamburg, 10. Oktober 2024. Die Enapter AG (ISIN: DE000A255G02) hat ihre Kapitalerhöhung gegen Bareinlage erfolgreich abgeschlossen. Dabei wurde insgesamt ein Bruttoemissionserlös in Höhe von rund 8 Mio. Euro erzielt. Insgesamt werden 1.877.934 neue Aktien ausgegeben, sodass das Grundkapital nunmehr 29.072.934 Euro beträgt. Die neuen Aktien wurden zu je 4,26 Euro platziert. Der Nettoerlös aus dieser Kapitalmaßnahme dient der allgemeinen Finanzierung der laufenden Geschäftstätigkeit. Die Notierungsaufnahme der neuen Aktien unter identischer ISIN der bestehenden Aktiennotierung erfolgt voraussichtlich am 21.10.2024 an der Frankfurter Wertpapierbörse und der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg. Die neuen Aktien sind ab dem 01.01.2024 gewinnberechtigt. Die Kapitalerhöhung wurde von der mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG als Bezugsstelle begleitet. Als Sole Bookrunner der Platzierung fungierte die First Berlin Securities Brokerage. Über Enapter Enapter ist ein innovatives Energietechnologieunternehmen, das hocheffiziente Wasserstoffgeneratoren - sogenannte Elektrolyseure - herstellt, um fossile Brennstoffe zu ersetzen und so die Energiewende global voranzutreiben. Die patentierte und bewährte Anionenaustauschmembran-Technologie (AEM) ermöglicht die Serien- und Massenproduktion von kostengünstigen Elektrolyseuren zur Produktion von grünem Wasserstoff in jedem Maßstab und nahezu an jedem Ort der Welt. Die modularen Systeme werden bereits heute weltweit von mehr als 340 Kunden in über 50 Ländern, unter anderem in den Bereichen Energie, Mobilität, Industrie, Heizung und Telekommunikation, eingesetzt. Die Enapter Gruppe hat ihren Hauptsitz in Deutschland und einen R&D und Produktionsstandort in Italien.



Die Enapter AG ist im regulierten Markt der Börsen Frankfurt und Hamburg gelistet, ISIN: DE000A255G02.



Weiterführende Informationen: Website: https://www.enapter.com

Twitter: https://twitter.com/Enapter

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/enapter

Facebook: https://www.facebook.com/enapterenergystorage

Instagram: https://www.instagram.com/enapter/

Kontakt Finanz- und Wirtschaftspresse: Ralf Droz / Doron Kaufmann

edicto GmbH

Tel.: +49 (0) 69 90 55 05-54

E-Mail: enapter@edicto.de



10.10.2024 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com