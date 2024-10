PM: "Engagement in den breiten Kryptomarkt - 21Shares bringt Future of Crypto Index ETP auf dem Markt Engagement in den breiten Kryptomarkt: 21Shares bringt Future of Crypto Index ETP auf dem Markt Hany Rashwan, Mitbegründer und CEO von 21Shares ©21Shares Zürich/München, 10. Oktober 2024 - Die 21Shares AG, einer der weltweit größten Emittenten börsengehandelter Krypto-Produkte (ETPs), hat heute die Einführung des 21Shares Future of Crypto Index ETP (FUTR) an der Euronext Paris und Euronext Amsterdam ...

Den vollständigen Artikel lesen ...