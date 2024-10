Wie Crypto All-Stars derzeit den Kryptomarkt übernimmt

Die Stimmung am Kryptomarkt ist derzeit durchaus ausgelassen und fröhlich. Und warum auch nicht? Der Bitcoin steht praktisch nur einige Zentimeter vor seinem Allzeithoch. Nur ein kleiner Schub von etwas mehr als 7 Prozent fehlt ihm, um durch das alte Allzeithoch von 73.750,07 US-Dollar zu brechen. Besonders stark sind neben dem Bitcoin auch wieder eine Menge Meme-Coins. Und genau dieser Umstand gibt Anlegern jetzt die Chance, ihr Geld mit den richtigen Coins zu vervielfachen.

Was braucht ein guter Meme-Coin jetzt, um mehr als 2.500 Prozent Gewinn zu erzielen?

Meme-Coins sind leider allzu oft ein zweischneidiges Schwert am Kryptomarkt. Einerseits gibt es tatsächlich Fälle, wo Trader mit nur einigen hundert Dollar Einsatz Millionengewinne erzielen. Andererseits gibt es aber auch eine Menge Scam. Coins, die nur dazu da sind, um Anleger hinters Licht zu führen und ihnen böswillig das Geld aus der Tasche zu ziehen.

Und nicht zuletzt gibt es Coins, die kein Scam sind und anfangs sogar hohe Gewinne erzielen, aber dann komplett zusammenbrechen, wodurch ihre Investoren alles gewonnene Geld wieder verlieren. Bei einem Meme-Coin mit der Chance auf hohe Gewinne ist also wichtig, dass er kein Scam ist, das Potenzial hat, sich langfristig am Kryptomarkt zu etablieren und im besten Fall auch schon eine treue Community besitzt, die ihn dabei unterstützt. Genau so ein Coin ist Crypto All-Stars ($STARS).

Erfahre jetzt mehr über Crypto All-Stars.

Wie $STARS sich seinen festen Platz im Kryptomarkt sichert

Der $STARS-Token befindet sich derzeit noch in der Vorverkaufsphase, es handelt sich also auch um einen neuen Coin. Dieser hat aber anderen Neuerscheinungen gegenüber eine Reihe von Vorteilen. Einer davon ist, dass der Coin über eine Staking-Funktion verfügt. Diese zahlt Anlegern derzeit eine Prämie von 607 Prozent pro Jahr aus. Auch eine schnell wachsende und treue Community kann der $STARS-Token bereits vorweisen. Über 20.000 Anleger folgen den Erfolgen des Coins bereits und haben schon fast 2,5 Mio. US-Dollar investiert, was für eine hohe Nachfrage spricht.

(Der Staking-Pool von $STARS zahlt derzeit unglaublich hohe Renditen aus - Quelle: cryptoallstars.io)

Nun zum Punkt der Scam-Gefahr. Bei jedem Coin in den Anleger investieren, sollten sie sich vorab überlegen, wie seriös das Projekt ist. Sonst kann es schnell passieren, dass sich der Entwickler mit dem gesamten Liquidity-Pool aus dem Staub macht. Damit Anleger bei $STARS auf der sicheren Seite sind, wird nicht nur der Liquidity-Pool beim Launch gesperrt, sondern die Entwickler haben das Projekt auch zertifizieren lassen.

Coinsult und SolidProof, zwei unabhängige Prüfstellen, haben den Smart Contract von Crypto All-Stars auf Herz und Nieren geprüft. Das Ergebnis: Der Code ist absolut fehlerfrei und lässt keine Hintertüren offen! Die Audits können Anleger auf der Website auch einsehen. Das große Erfolgsrezept wurde aber bislang zurückgehalten. Denn zu den genannten Vorteilen von $STARS kommt noch einer, der den Rest fast schon unwichtig erscheinen lässt.

Wie der MemeVault Crypto All-Stars explodieren lassen könnte!

Neben seinem eigenen Staking Pool hat Crypto All-Stars auch noch einen weiteren Vorteil in Bezug auf das Staking. Der Coin ist nämlich der offizielle Token des MemeVault-Ökosystems. Das ist ein einzigartiges Staking-Protokoll, das es Anlegern zum ersten Mal ermöglicht, viele verschiedene Coins in einem einzigen Pool zu staken! Darunter fallen echte Größen wie $DOGE, $SHIB, $WIF und $PEPE, sowie viele weitere. Als Bindeglied fungiert dabei der $STARS-Token, und je mehr Anleger davon besitzen, desto höher sind ihre Prämien.

(Im MemeVault können verschiedene große Coins gemeinsam mit Hilfe des $STARS-Tokens gestakt werden - Quelle: cryptoallstars.com)

Alles in allem scheint $STARS also alles zu haben, was ein Meme Coin braucht, um nach dem ICO wie eine Rakete zu starten. Die Sicherheit vor Scam ist gegeben, die Community ist da, die Nachfrage explodiert und mit dem MemeVault hat $STARS sogar die Chance, sich über viele Jahre am Kryptomarkt zu etablieren.

Das Potenzial des Coins wird derzeit auf x10 bis x25 geschätzt. Anleger, die das für sich nutzen wollen, sollten sich aber beeilen. In wenigen Stunden erhöht sich nämlich der Preis im Vorverkauf. Danach erhalten Käufer weniger Token für dasselbe Geld und verpassen zugleich die Chance auf einen ersten Buchgewinn.

Investiere noch vor der Preiserhöhung in $STARS.

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.