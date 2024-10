HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für United Internet mit einem Kursziel von 38,50 Euro auf "Buy" belassen. Die Entscheidung der Bundesnetzagentur über die künftige Nutzung der auslaufenden Mobilfunkfrequenzen könnte Kursimpulse verleihen, schrieb Analyst Simon Stippig in seinem am Donnerstag vorliegenden Kommentar zu einer Investorenveranstaltung. Er schätzt, dass sie bis zum Ende des ersten Halbjahrs 2025 fallen wird./ag/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 10.10.2024 / 08:15 / MESZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZ



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0005089031

© 2024 dpa-AFX-Analyser