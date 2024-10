Chihuahua, Mexiko (ots/PRNewswire) -Die globale Konferenz von TCI Network wurde in der nordmexikanischen Stadt Chihuahua eröffnet, um wichtige Herausforderungen wie Innovation, Cluster, Wettbewerbsfähigkeit und die Verlagerung von Lieferketten oder "Nearshoring" zu behandeln.Unter dem Thema "The Collaborative Future: AI & Human Progress through Clusters" (Die Zukunft der Zusammenarbeit: KI und menschlicher Fortschritt durch Cluster) bringt das Event Experten aus mehr als 80 Ländern zusammen, um die Auswirkungen von künstlicher Intelligenz (KI) und disruptiven Technologien auf die wirtschaftliche Entwicklung und das soziale Wohlergehen zu diskutieren.Drei Tage lang, vom 8. bis 10. Oktober, steht Chihuahua im Zeichen dieser globalen Diskussion. Ziel ist es, öffentliche Maßnahmen und Partnerschaften zu fördern, die nachhaltiges Wachstum und die Schaffung hochwertiger Arbeitsplätze begünstigen.Merete Daniel Nielsen, Präsidentin von TCI Network, betonte gegenüber EFE die Bedeutung der Zusammenarbeit bei der Bewältigung globaler Herausforderungen und hob die Rolle von Clustern (Zusammenschlüsse von Unternehmen mit gemeinsamen Aktivitäten) als Mechanismen für gemeinsames Handeln hervor."Das Thema Zusammenarbeit ist sehr wichtig, und es breitet sich in vielen Gesellschaften aus. Dieses Konzept ist der Grundgedanke (der globalen Konferenz), der darauf abzielt, die Mission voranzutreiben, dass wir zusammenarbeiten müssen, um größere Herausforderungen zu lösen", sagte sie.Zu den Rednern gehören die italienisch-amerikanische Wirtschaftswissenschaftlerin Mariana Mazzucato und die Technologie- und Investitionsexpertin Rebeca Hwang.Mazzucato, die für ihre Studien über die Rolle des Staates bei der Innovation bekannt ist, wird eine Keynote darüber halten, wie Regierungen über ihre Rolle als Regulierungsbehörden hinaus wichtige Triebkräfte der technologischen Entwicklung sein können.Hwang wird ihre Erfahrungen mit der Schaffung technologischer Ökosysteme und der Anwendung von KI zur Stärkung von Industrieclustern teilen.Der Direktor für Wirtschaftsentwicklung des Bundesstaates, Luis Oliver Torres, betonte, dass die Veranstaltung eine Gelegenheit biete, der Welt zu zeigen, wie Chihuahua Synergien zwischen dem privaten, akademischen und staatlichen Sektor geschaffen habe.Nordmexiko hat sich erfolgreich als führender Standort für ausländische Direktinvestitionen etabliert, und die Konferenz von TCI Network unterstreicht die Rolle dieser Ökosysteme bei der Schaffung von Arbeitsplätzen und der Verbesserung der globalen Produktivität. Außerdem unterstreichen Veranstaltungen wie diese die Bedeutung der Region für die internationale Wettbewerbsfähigkeit.Die globale TCI Konferenz ist weltweit anerkannt, weil sie eine Plattform für den Dialog und die Zusammenarbeit zwischen Experten aus verschiedenen Bereichen bietet. Die diesjährige Veranstaltung konzentriert sich auf die Automatisierung bei der Umwandlung von Volkswirtschaften, die Entwicklung widerstandsfähigerer und nachhaltiger Cluster und die Schaffung einer öffentlichen Politik, die Innovationen fördert.https://tciglobalconference.com/2024/https://desec.mx/View original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/konferenz-von-tci-network-rund-um-die-themen-ki-und-zusammenarbeit-beginnt-in-mexiko-302272734.htmlPressekontakt:+52 614 442 8450Original-Content von: TCI Network, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/174882/5883393