Musikproduzent Sören Schnabel bringt Hits auf den Markt!



Sören Schnabel ist in der Musikbranche kein Unbekannter. Aktuell ist der Musikproduzent Sören Schnabel in der Fernsehsendung "Hartz und herzlich" auf RTL2 zu sehen, wo er von der TV-Kamera begleitet wird, wie er versucht, den Song "Toste Brot" zum Hit zu machen. Der neue Club-Hit "Sexy Lady" ähnelt dem typischen Sound von Modern Talking, ist jedoch moderner und enthält Rap-Elemente. Der Song "Sexy Lady" wird bereits in Discos gespielt und soll auch im Radio als potenzieller Hit von Sören Schnabel laufen. Es scheint nur eine Frage der Zeit zu sein, bis einer der von Sören Schnabel produzierten Titel die Charts erobert. Nicht ohne Grund wird Sören Schnabel in Online-Promimagazinen bereits als Hitmacher gefeiert. "Sexy Lady", "Freunde" und "Toste Brot" sind auf Spotify und iTunes verfügbar. Laut Sören Schnabel sind weitere vielversprechende Songs in Planung.



