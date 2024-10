BEIRUT (dpa-AFX) - Im Süden des Libanon kommt es weiterhin zu direkten Gefechten zwischen der vom Iran unterstützten Hisbollah und Soldaten der israelischen Armee. Die Soldaten hätten bei Gefechten aus nächster Nähe mehrere "Terroristen eliminiert", teilte die Armee mit. Die Soldaten hätten zudem Hunderte Waffen der Hisbollah zerstört, darunter Panzerabwehrraketen und Raketenstartgeräte, die auf Gemeinden jenseits der Grenze in Israel gerichtet gewesen seien. Die Armee veröffentlichte auch entsprechende Fotos. Die Angaben konnten nicht überprüft werden.

Die Hisbollah teilte mit, sie habe einen Versuch der israelischen Truppen abgewehrt, in ein Gebiet in Nähe des Küstenorts Nakura im Südwesten einzudringen. Demnach könnten Israels Soldaten bereits an drei verschiedenen Grenzabschnitten in den Libanon eingedrungen sein oder dies versuchen. Neben dem Gebiet nahe Nakura sind dies ein Gebiet an der Grenze nahe Marun al-Ras weiter östlich sowie nahe Kafr Kila weiter nördlich.

Israels Bodentruppen hatten vor wenigen Tagen laut Sicherheitskreisen im Libanon einen Militärposten der Hisbollah nahe Marun al-Ras erobert. Aus staatlichen Sicherheitskreisen im Libanon hieß es, israelische Militärfahrzeuge seien in der Nähe der dort ebenfalls stationierten UN-Soldaten gesichtet worden./jot/DP/mis