© Foto: adobe.stock.com



Das Thema Seltene Erden bzw. Seltene Erden Aktien rückte zuletzt ob der zum Teil fulminanten Kursgewinne wieder in den Fokus der Anleger. In den letzten Monaten sah das ganz anders aus. Sehen wir nun die Trendwende? Seltene Erden im Kurzportrait Die 17 Elemente, die zu den Metallen der Seltenen Erden gezählt werden, sind keineswegs so selten, wie der Name vermuten ließe, sie sind nur unheimlich aufwendig und damit kostenintensiv zu gewinnen, was wiederum ihre Verfügbarkeit einschränkt. Seltene Erden finden in zahlreichen Technologien Anwendung und haben dort mitunter zentrale Bedeutung. China versorgte jahrelang den Weltmarkt zuverlässig mit Seltenen Erden und erarbeitete sich dadurch eine …