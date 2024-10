Ethereum Kurs fällt unter 2.400 US-Dollar - ETH jetzt kaufen oder verkaufen?

Auf dem metaphorischen Papier betrachtet scheint es Ethereum im Jahr 2024 richtig gutzugehen: Die Einführung von ETH-Spot-ETFs auf dem US-amerikanischen Börsenmarkt wurde genehmigt, zwischenzeitlich stieg der Kurs im März sogar auf über 4.000 US-Dollar und das große Dencun-Upgrade, das im Frühling veröffentlicht wurde, schaffte es tatsächlich, die Transaktionskosten signifikant zu senken.

Trotzdem schafft es Ethereum aktuell nicht, tatsächliche Kursgewinne zu generieren. Stattdessen stagniert die zweitgrößte Kryptowährung der Welt seit Anfang August auf einem Niveau unter 3.000 US-Dollar. Jetzt fiel der Kurs sogar erneut unter die Marke von 2.400 US-Dollar. Ist dies ein Zeichen, um in den ETH-Token zu investieren?

Ethereum kurz vor dem Fall? Preisregion von 2.150 US-Dollar realistisch

Wie schlecht es um den Ethereum Kurs steht, zeigen die Analysen einiger Krypto-Experten. So erklärte unter anderem Carl Runefelt über die Social-Media-Plattform X (ehemals Twitter), dass Ethereum aktuell kurz vor einem Abgrund stünde, der die Kryptowährung sogar auf ein Niveau von 2.150 US-Dollar drücken könnte.

Hierfür veröffentlichte der Finanzexperte und Unternehmer eine technische Analyse des aktuellen ETH-Kurses auf seinem X-Profil und erklärte, dass eine bearishe Flagge derzeit als Muster auftritt. Sollte diese nach unten durchbrochen werden, würde dies dafür sorgen, dass der Kurs tief abstürzen würde.

Ethereum might dump to $2,150 if it breaks down of this Bearish Flag pic.twitter.com/qgsoKMoMk7 - The Moon (@TheMoonCarl) October 8, 2024

Damit trifft Runefelt genau das Sentiment, was aktuell bei vielen Krypto-Experten vorherrscht: Ethereum schafft es einfach nicht, einen positiven Trend zu erleben und aus dem Negativtrend auszubrechen.

Dies sieht auch der Krypto-Analyst Ali Martinez so, denn er veröffentlichte erst vor wenigen Tagen eine ähnliche Analyse als Tweet. Laut Martinez befindet sich der ETH-Kurs aktuell in einem äußerst volatilen Bereich, der sowohl in die eine als auch in die andere Richtung ausschlagen könnte. Sollte Ethereum in den kommenden Tagen die Marke von 2.300 US-Dollar nicht unterschreiten, so könnte eine Rallye in Richtung 6.000 US-Dollar starten, die sich bis in das kommende Jahr zieht. Sollte der Kurs allerdings unter die 2.300-Dollar-Marke fallen, wäre es sogar möglich, dass der ETH-Preis auf bis zu 1.600 US-Dollar fällt.

Klar ist, dass derzeit wichtige Zeiten für Ethereum anbrechen, was allerdings viele Anleger abwarten lässt. Stattdessen wenden sich mehr und mehr Investoren derzeit eher jungen Presale-Projekten zu, die allerdings häufig mit dem ETH-Ökosystem zusammenhängen. Ein Beispiel hierfür ist Pepe Unchained (PEPU), das als Layer-2-Projekt auf der ETH-Blockchain aufbaut, jedoch wesentlich bessere Konditionen bieten möchte.

Über 18 Millionen US-Dollar Kapital gesammelt: Pepe Unchained Presale ein voller Erfolg

Wie erfolgreich selbst moderne Presale-Projekte sein können, verrät ein Blick auf Pepe Unchained: Mittlerweile wurden über 18,4 Millionen US-Dollar an Kapital gesammelt. Im Vergleich dazu konnte Ethereum im Jahr 2014 immerhin 17,3 Millionen US-Dollar sammeln - und entwickelte sich daraufhin schnell zur zweitgrößten Kryptowährung der Welt.

Ob Pepe Unchained genauso erfolgreich sein wird, wird erst die Zukunft zeigen. Klar ist allerdings, dass der weltweit erste Layer-2-Meme-Coin viele Investoren im Vorverkauf überzeugt - alleine schon deshalb, weil der PEPU-Token mit 0,00995 US-Dollar besonders günstig angeboten wird. Doch was genau möchte Pepe Unchained überhaupt erreichen?

Immer mehr Meme-Coins werden auf der Solana-Blockchain veröffentlicht, da diese als besonders schnell und preiswert gilt - vor allem im direkten Vergleich mit dem ETH-Netzwerk. Pepe Unchained möchte genau an dieser Stelle ansetzen, denn die eigene Layer-2-Blockchain kann bis zu 100-mal schneller als die Ethereum-Variante agieren, profitiert allerdings zeitgleich von der hohen Sicherheit und Stabilität des ETH-Ökosystems.

Außerdem überzeugt der PEPU-Token mit einem frühzeitigen Presale-Staking-Programm: Aktuell erhalten Anleger hier eine jährliche prozentuale Rendite (APY) von 118 Prozent. Langfristig möchten die Entwickler weiterhin hohe Staking-Belohnungen bieten und gleichzeitig ein eigenes PEPU-Ökosystem etablieren.

