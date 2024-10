Wiesbaden (ots) -Am 11. Oktober 2024 wird durch Generalmajor Andreas Henne, Stellvertreter des Befehlshabers des Territorialen Führungskommandos der Bundeswehr, im Rahmen eines militärischen Appells auf dem "Bowling Green" vor dem Kurhaus in Wiesbaden das Heimatschutzregiment 5 offiziell in Dienst gestellt.Das Heimatschutzregiment 5, das dem Landeskommando Hessen untersteht, ist eines von künftig sechs Heimatschutzregimentern der Bundeswehr und besteht im Schwerpunkt aus Reservistendienstleistenden. Das Regiment umfasst circa 1.200 Dienstposten, aufgeteilt auf bis zu zehn Kompanien. Kommandeur des Heimatschutzregiments 5 wird Oberst a. D. Siegfried Zeyer.Die Heimatschützerinnen und -schützer sollen die aktive Truppe in der subsidiären Amts- und Katastrophenhilfe, beim Host Nation Support befreundeter Streitkräfte oder bei Wach- und Sicherungsaufgaben kritischer Infrastruktur entlasten. Zudem sind die Reservistinnen und Reservisten ein wichtiges Bindeglied zwischen Bundeswehr und Gesellschaft.Im Anschluss an den Aufstellungsappell findet das Feierliche Gelöbnis der Rekrutinnen und Rekruten des Projekts "Ausbildung Ungedienter für die Reserve" statt.Medienvertretende sind herzlich eingeladen, an beiden Veranstaltungen teilzunehmen.Hinweise für die MedienTermin: Freitag, 11. Oktober 2024Ort der Veranstaltung:"Bowling Green" vor dem KurhausKurhausplatz 165189 WiesbadenAkkreditierungsverfahren:Anmeldung mit dem beigefügten Formular bis Donnerstag, 10. Oktober, 15:00 Uhr, bei: E-Mail: PressestelleLKdoHE@bundeswehr.orgAblauf:bis 11:45 Uhr Einlass12:00 Uhr Beginn AppellDer Einlass erfolgt gegen Vorlage des in der Akkreditierung angegebenen amtlichen Dokuments.Pressekontakt:Landeskommando HessenTelefon: +49 (0) 799 - 8022Telefax: +49 (0) 799 - 8001E-Mail: PressestelleLKdoHE@bundeswehr.orgOriginal-Content von: Territoriales Führungskommando der Bundeswehr, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/170621/5883428