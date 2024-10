Die Positionierung unterstreicht Phenoms Einfluss darauf, Europas führenden Unternehmen bei der Bewältigung der größten Herausforderungen im Talentmanagement zu helfen.

Phenom wurde im Fosway 9-Grid 2024 für Talent- und People Success als Strategic Leader ausgezeichnet. Diese Anerkennung hebt den Wert der KI-gestützten Phenom Intelligent Talent Experience-Plattform hervor, die neuen Mitarbeitenden ermöglicht, schneller produktiv zu werden, die Entwicklung aller Mitarbeitenden fördert und die Mitarbeiterbindung stärkt.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20241010816126/de/

Phenom wurde im Fosway 9-Grid 2024 für Talent- und People Success als Strategic Leader ausgezeichnet. Diese Anerkennung hebt den Wert der KI-gestützten Phenom Intelligent Talent Experience-Plattform hervor, die es neuen Mitarbeitenden ermöglicht, schneller produktiv zu werden, die Entwicklung aller Mitarbeitenden fördert und die Mitarbeiterbindung stärkt. (Graphic: Business Wire)

Die Fosway Group identifiziert Strategic Leaders als Unternehmen, die ein umfassendes Leistungsportfolio über ein breites Spektrum an Funktionen anbieten und die Fähigkeit besitzen, die Anforderungen komplexer Unternehmenskunden konsistent zu erfüllen. Zudem wird von der Fosway Group anerkannt, dass Strategic Leaders eine starke Marktleistung und hohe Kundenloyalität aufweisen. Aus diesem Grund werden sie häufig von solchen Organisationen ausgewählt und erfüllen kontinuierlich deren Bedürfnisse.

Von Arbeitskräftemangel über sich verändernde Fähigkeiten bis hin zu neuen Technologien der europäische Arbeitsmarkt befindet sich im ständigen Wandel. Um diesen Herausforderungen zu begegnen, ist es entscheidend, dass Fachleute im Talentmanagement, HR-Führungskräfte und HRIT-Teams zusammenarbeiten, um neuen Mitarbeitenden von Anfang an produktiv zu machen, kontinuierliche Entwicklungsmöglichkeiten zu bieten, Fähigkeitslücken zu identifizieren und zu schließen sowie die langfristige Mitarbeiterbindung zu fördern.

"Während europäische Unternehmen darüber nachdenken, wie sie sich stärker auf Fähigkeiten konzentrieren können, untersuchen sie, wie ihre Technologielösungen dabei helfen können", sagte David Wilson, CEO und Gründer der Fosway Group. "Dank ihrer Wurzeln im fähigkeitsbasierten Recruiting und ihrer wachsenden Expertise in den Bereichen interne Mobilität und Skills Intelligence ist Phenom gut positioniert, um diesen Unternehmen wertvolle Antworten zu liefern. Ihre fortschreitende Entwicklung von Service und Plattform hat entscheidend dazu beigetragen, dass sie in diesem Jahr als Strategic Leader für Talent Experience im Fosway 9-Grid ausgezeichnet wurden."

Die Lösung von Phenom für Talent- und People Success fokussiert sich auf die Schaffung hyper-personalisierter Erlebnisse für Mitarbeitende, ihre Vorgesetzten und das Talentmanagement. Diese Erlebnisse werden durch X+, Phenoms Generative AI, die speziell für den HR-Bereich entwickelt wurde, verbessert, um zentrale Bereiche zu unterstützen, darunter:

Pre-Boarding : Bietet ein reibungsloses, transparentes und einfaches Erlebnis, das einen nachhaltigen positiven Eindruck bei neuen Mitarbeitenden hinterlässt.

: Bietet ein reibungsloses, transparentes und einfaches Erlebnis, das einen nachhaltigen positiven Eindruck bei neuen Mitarbeitenden hinterlässt. Onboarding : Verkürzt die Zeit bis zur Produktivität für neue Mitarbeitende und automatisiert mühsame, manuelle Aufgaben für HR-Teams.

: Verkürzt die Zeit bis zur Produktivität für neue Mitarbeitende und automatisiert mühsame, manuelle Aufgaben für HR-Teams. Talent Marketplace : Verschafft Mitarbeitenden Einblick in interne Job- und Wachstumschancen und ermöglicht es ihnen, qualifizierte Talente für wichtige Positionen zu empfehlen.

: Verschafft Mitarbeitenden Einblick in interne Job- und Wachstumschancen und ermöglicht es ihnen, qualifizierte Talente für wichtige Positionen zu empfehlen. Career Pathing : Unterstützt Mitarbeitende dabei, ihren nächsten internen Karriereschritt sowie die benötigten Fähigkeiten zu identifizieren. X+ bietet einen jederzeit verfügbaren Karriere-Coach, der auf ihre Fragen mit maßgeschneiderten Entwicklungsplänen antwortet.

: Unterstützt Mitarbeitende dabei, ihren nächsten internen Karriereschritt sowie die benötigten Fähigkeiten zu identifizieren. X+ bietet einen jederzeit verfügbaren Karriere-Coach, der auf ihre Fragen mit maßgeschneiderten Entwicklungsplänen antwortet. Cross-Boarding : Unterstützt Mitarbeitende bei ihrem Wechsel in neue Positionen und Teams.

: Unterstützt Mitarbeitende bei ihrem Wechsel in neue Positionen und Teams. Workforce Intelligence : Identifiziert Kompetenz- und Fähigkeitslücken sowie relevante Daten in jeder Abteilung und auf Unternehmensebene.

: Identifiziert Kompetenz- und Fähigkeitslücken sowie relevante Daten in jeder Abteilung und auf Unternehmensebene. Learning and Development : Fördert interne Talente durch personalisierte Kurse, die auf Upskilling und Reskilling ausgerichtet sind und die voraussichtlichen Karrierewege unterstützen.

: Fördert interne Talente durch personalisierte Kurse, die auf Upskilling und Reskilling ausgerichtet sind und die voraussichtlichen Karrierewege unterstützen. Mentoring : Stärkt und unterstützt Mitarbeitende auf ihrem Karriereweg, indem es sie mit den idealen Mentoren verbindet.

: Stärkt und unterstützt Mitarbeitende auf ihrem Karriereweg, indem es sie mit den idealen Mentoren verbindet. Gigs : Bietet Mitarbeitenden praktische Erfahrungen durch kurzfristige Projekte und Aufgaben, die ihnen helfen, ihre Fähigkeiten weiterzuentwickeln.

: Bietet Mitarbeitenden praktische Erfahrungen durch kurzfristige Projekte und Aufgaben, die ihnen helfen, ihre Fähigkeiten weiterzuentwickeln. Employee Resource Groups : Stärken das Engagement, fördern Gemeinschaft und schaffen ein Gefühl der Zugehörigkeit.

: Stärken das Engagement, fördern Gemeinschaft und schaffen ein Gefühl der Zugehörigkeit. Offboarding: Optimiert die Erfahrungen für Mitarbeitende, die die Organisation verlassen, und sorgt für einen reibungslosen Übergang.

"Die Positionierung von Phenom spiegelt unsere kontinuierliche Innovationskraft wider und zeigt, wie wir europäischen Organisationen dabei helfen, einen fähigkeitsbasierten Ansatz im Talentmanagement, Wachstum und in der Mitarbeiterbindung zu verfolgen", sagte John Deal, Senior Director Product Marketing bei Phenom. "In Anbetracht des sich wandelnden Arbeitsmarkts in Europa war es noch nie so wichtig, intelligente Lösungen zu nutzen, um kluge und wirkungsvolle Entscheidungen in den Bereichen Karriereentwicklung, Upskilling und Personalplanung zu treffen."

Die Platzierung von Phenom unterstreicht auch die vierjährige Anerkennung des Unternehmens als Strategic Leader im Fosway 9-Grid für Talent Acquisition und hebt die umfassenden Vorteile hervor, die die Nutzung der gesamten Intelligent Talent Experience-Plattform mit sich bringt. Über 700 globale und vielfältige Unternehmen setzen die Phenom-Plattform ein, um:

Kandidaten schneller den richtigen Job zu finden und auszuwählen.

Mitarbeiter*innen bei der Weiterentwicklung ihrer Fähigkeiten und persönlichen Entfaltung zu unterstützen.

Recruiter*innen enorm produktiv zu machen.

Talentmarketer mit extremer Effizienz zu arbeiten.

Talent-Leaders die Einstellungsprozesse zu optimieren.

Managern beim Aufbau leistungsstarker Teams zu helfen.

HR die Mitarbeiterentwicklung mit den Unternehmenszielen in Einklang zu bringen.

HRIT die Integration bestehender HR-Technologien mühelos zu ermöglichen, um eine ganzheitliche Infrastruktur zu schaffen.

Erfahren Sie, warum Phenom weiterhin als führend in der Branche anerkannt wird, und buchen Sie eine Demo.

Klicken Sie hier für eine personalisierte Demo von Phenoms Workforce Intelligence-Lösung und erfahren Sie, wie Sie Ihre Mitarbeitenden optimal auf den beruflichen Erfolg vorbereiten können.

Über Phenom

Phenom hat sich zum Ziel gesetzt, einer Milliarde Menschen zu helfen, die passende Arbeit zu finden. Durch KI-gestützte Talent Experiences nutzen Arbeitgeber*innen Phenom, um Mitarbeiter*innen schneller einzustellen, ihr volles Potenzial auszuschöpfen und sie länger zu binden. Die Phenom Intelligent Talent Experience-Plattform verbindet nahtlos Kandidat*innen, Mitarbeiter*innen, Recruiter*innen, Talentmarketer, Talentführer, Personalverantwortliche, HR und HRIT und unterstützt über 700 verschiedene und globale Unternehmen mit innovativen Produkten wie Phenom X+ Generative AI, Career Site, Chatbot, CMS, Talent-CRM, X+ Screening, Automated Interview Scheduling, Interview Intelligence, Talent Experience Engine, Kampagnen, University Recruiting, Contingent Talent Hiring, Onboarding, Talent Marketplace, Workforce Intelligence, Career Pathing, Gigs, Mentoring und Referrals.

Phenom hat zahlreiche Auszeichnungen erhalten, darunter: Inc. 5000's Liste der am schnellsten wachsenden Unternehmen (5 Jahre in Folge), Deloitte Technology's Fast 500 (4 Jahre in Folge), fünf Brandon Hall Awards für "Excellence in Technology", darunter Gold für den "Besten Fortschritt in KI für Geschäftserfolg", die Artificial Intelligence Excellence Awards der Business Intelligence Group (3 Jahre in Folge) und einen regionalen Timmy Award für die Einführung und Optimierung von HelpOneBillion.com (2020).

Phenom hat seinen Hauptsitz im Großraum Philadelphia und unterhält darüber hinaus Niederlassungen in Indien, Israel, den Niederlanden, Deutschland und im Vereinigten Königreich.

Für weitere Informationen besuchen Sie gerne www.phenom.com. Folgen Sie Phenom auf LinkedIn, X, Facebook, YouTube und Instagram.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20241010816126/de/

Contacts:

Media:

Jennifer Lyons

Phenom

267-379-5066

jennifer.lyons@phenom.com