FRANKFURT (dpa-AFX) - Ein angehobener Ausblick von About You hat am Donnerstag die Anleger in Papiere von Online-Modehändlern gelockt. Der Kurs von About You fand zunächst keine klare Richtung und unterlag stärkeren Schwankungen, zuletzt legte er um 2,3 Prozent auf 3,345 Euro zu. Seit dem Rekordtief vor vier Wochen bei 2,68 Euro hatten sich die Anteile bereits merklich erholt. Zwischenzeitliche Gewinnmitnahmen sollten daher nicht überraschen, hieß es aus dem Handel mit Blick auf die Schwankungen.

Für die Aktionäre, die in About You schon lange investiert sind, sind die jüngsten Gewinne aber nur ein kleiner Trost: 2021 hatte der Ausgabepreis beim Börsengang während der Corona-Pandemie noch 23 Euro betragen. Zu Zeiten der Lockdowns waren Online-Händler damals besonders gefragt, aus dieser Zeit stammt auch der Rekord des Konkurrenten Zalando . 2022 war es dann aber für die Aktien von About You deutlich bergab gegangen.

Zalando ereilte ein ähnliches Schicksal. Nach dem Höchststand im Sommer 2021 bei fast 106 Euro war der Kurs in die Tiefe gerauscht. Vom Rekordtief bei rund 16 Euro aus dem Januar dieses Jahres haben sich auch die Zalando-Papiere wieder erholt. Wie bei About You zog der Kurs seit Mitte September deutlich an. Am Donnerstag lagen Zalando mit plus 1,4 Prozent auf gut 30 Euro im Dax auf dem zweiten Platz.

About You hatte die Prognose für das bereinigte operative Ergebnis (Ebitda) im Geschäftsjahr 2024/25 erhöht. Analyst Christian Salis von Hauck Aufhäuser Investment Banking wertete dies positiv für Zalando. Die dynamisch laufenden Geschäfte dürften starke Resultate für das dritte Quartal hervorbringen und zeigen, dass die Prognose von Zalando für das bereinigte operative Ergebnis (Ebit) in diesem Jahr konservativ ist, schrieb er in einem am Donnerstag vorliegenden Kommentar.

Zu About You erwähnte Volker Bosse von der Baader Bank in einem ersten Kommentar, die angepassten Zielspannen für das Wachstum und den Gewinn im laufenden Geschäftsjahr entsprächen bereits seinen und den Konsensschätzungen. Auch dies könnte dazu beigetragen haben, dass die Reaktion der Anleger nicht ganz so euphorisch war, wie es erste Kurse noch erwarten ließen. Zum Auftakt hatte die Aktie am Donnerstag mit sieben Prozent im Plus gelegen./ajx/nas

DE0008469008, DE000ZAL1111, DE000A3CNK42