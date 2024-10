© Foto: Arne Dedert - dpa



Berkshire Hathaway hat 281,8 Milliarden Yen (1,9 Milliarden US-Dollar) durch eine Anleiheemission in Yen aufgenommen. Was steckt dahinter?Analysten sehen darin einen klaren Hinweis, dass das US-Investmentunternehmen seine Investitionen in Japan weiter ausbauen will. Dies war der größte Yen-Anleihenverkauf des Unternehmens seit fünf Jahren, wie aus einem von Reuters eingesehenen Term Sheet hervorgeht. Die Entscheidung, Samurai-Anleihen zu emittieren, unterstreicht Buffetts tiefere Verbindungen zu den japanischen Kapitalmärkten. In den vergangenen vier Jahren hatte Berkshire bereits bedeutende Anteile an den fünf führenden japanischen Handelshäusern erworben. Laut einem Bericht an die …