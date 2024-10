Bonn (ots) -Die Christlich-Soziale-Union (CSU) in Bayern veranstaltet am Freitag und Samstag, 11. und 12. Oktober, ihren Parteitag im Augsburger Messezentrum. Mehr als 1.000 Gäste, davon fast 700 Delegierte, werden erwartet. phoenix berichtet live ab Freitag, 15.30 Uhr, aus Augsburg. Moderator Marc Steinhäuser begrüßt unter anderem den CSU-Generalsekretär Martin Huber zum Interview. Gemeinsam mit Marc Steinhäuser beobachtet die Politikwissenschaftlerin Julia Reuschenbach das Parteitagsgeschehen, das von Doris Müller kommentiert wird. Saal-Reporterin ist Katharina Kühn.Der Parteitag startet um 16.00 Uhr mit einer Begrüßungsrede von CSU-Generalsekretär Martin Huber. Ab 16.30 Uhr wird die Parteitagsrede von CSU-Chef Markus Söder erwartet. Gast der CSU ist am Freitag auch die Präsidentin des Europäischen Parlaments, Roberta Metsola, deren Rede gegen 19.30 Uhr erwartet wird. Um 20.00 Uhr endet die Live-Berichterstattung am Freitag.Am Samstag, 12. Oktober, berichtet phoenix ab 9.00 Uhr live vom Parteitag. Reden werden unter anderem Tanja Schorer-Dremel, stellvertretende CSU-Generalsekretärin, Manfred Weber, EVP-Fraktionsvorsitzender, Alexander Dobrindt, Vorsitzender der CSU-Bundestagsfraktion sowie Klaus Holetschek, Vorsitzender der CSU-Landtagsfraktion. Marc Steinhäuser wird im Verlauf des Vormittags unter anderem Parteichef Markus Söder interviewen.Gegen 12.00 Uhr wird eine Rede des CDU-Vorsitzenden und Kanzlerkandidaten Friedrich Merz mit anschließender Reaktion des CSU-Vorsitzenden Markus Söder in Augsburg erwartet. Gegen 13.00 Uhr endet der Parteitag.Der Parteitag wird parallel auf den Social-Media-Kanälen und im Netz begleitet.Pressekontakt:phoenix-KommunikationTelefon: 0228 / 9584 192kommunikation@phoenix.deTwitter.com: phoenix_deOriginal-Content von: PHOENIX, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6511/5883496