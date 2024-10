Frankfurt am Main (ots) -Ob in der Schule oder im Beruf, ob Selbstlernen für die Reise oder Integrationskurs für Migrant/-innen: Fremdsprachen sind in einer globalisierten Welt so wichtig wie noch nie. Was sind die Neuheiten und Trends im Herbst 2024? Und wie verändert KI das Sprachenlernen?Der Presserundgang des Verband Bildungsmedien e. V. gibt einen Einblick, welche innovativen Produkte und Konzepte die Bildungsmedienanbieter auf der Frankfurter Buchmesse 2024 vorstellen. Wir laden Sie dazu herzlich ein:Frankfurter Buchmesse17. Oktober 2024, 10.00 bis 11.15 UhrStart: Verband Bildungsmedien e. V., Halle 3.1, Stand D19Der geführte Rundgang besucht die Messestände von Hueber (Halle 3.1, Stand B14), telc (Halle 3.1, Stand C10), PONS Langenscheidt (Halle 3.1, Stand C145) und Cornelsen (Halle 3.0, Stand D143). Verlagsmitarbeiter/-innen stellen in jeweils zehn Minuten ein Produkt-Highlight vor, schaffen Bildanlässe, zeigen Nutzungsszenarien und beantworten Ihre Fragen. Auch die Geschäftsführung des Verband Bildungsmedien e. V. steht Ihnen als Gesprächspartner zur Verfügung.Aus organisatorischen Gründen wird um Anmeldung gebeten bei Frau Dr. Dagny Ladé, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit des Verband Bildungsmedien e. V.: lade@bildungsmedien.de. Sie erhalten vor Ort und per Download-Link eine Pressemappe mit Produktinformationen und -bildern.Akkreditierung für die Frankfurter Buchmesse 2024: https://www.buchmesse.de/presse/akkreditierungDer Verband Bildungsmedien e. V. ist der führende Zusammenschluss professioneller Bildungsmedienanbieter in Deutschland.https://bildungsmedien.de/Pressekontakt:Verband Bildungsmedien e. V.Presse- und ÖffentlichkeitsarbeitDr. Dagny LadéKurfürstenstraße 4960486 Frankfurt am MainTel.: 069 9866976 - 14https://www.bildungsmedien.deOriginal-Content von: Verband Bildungsmedien e.V., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/106895/5883520