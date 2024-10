Häufig loggen wir uns in öffentlichen Bereichen direkt in den nächsten WLAN-Hotspot ein. Schließlich kommen wir so an kostenloses Internet. Doch das birgt eine große Gefahr für unsere Smartphones und unsere Daten, wie ein Hacker erklärt. Wer oft unterwegs ist, kennt das: Wenn wir im Zug, im Café oder im Hotel sitzen, loggen wir uns direkt zuerst in das freie und kostenlos verfügbare WLAN-Netzwerk ein. Denn oftmals ist das Internet in Gebäuden etwas ...

Den vollständigen Artikel lesen ...