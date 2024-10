DJ PTA-News: Rosenbauer International AG: Rosenbauer präsentiert die stärkste FOX aller Zeiten

Leonding (pta/10.10.2024/11:46) - * Förderleistung von über 2.000l/min bei 10 bar und erstmalige Erfüllung des Normpunkts PFPN 10-2000 * Damit können zwei volle B-Schlauchleitungen mit 1.000 l/min versorgt werden * Leistungsfähigste Tragkraftspritze in ihrer Klasse am Markt

Die Präsentation der neuen Tragkraftspritze FOX von Rosenbauer ist eines der Highlights bei der internationalen Feuerwehrmesse FLORIAN in Dresden: Das neue Modell bringt noch mehr Leistung und bleibt dabei in punkto Gewicht, Bedienerfreundlichkeit und Ausstattungsmöglichkeiten der absolute Maßstab in ihrer Klasse.

Die FOX von Rosenbauer ist nach wie vor die erfolgreichste Tragkraftspritze nach EN 14466 und hat sich bei den härtesten Feuerwehreinsätzen auf der ganzen Welt erfolgreich bewährt. Das neue Modell der FOX knüpft genau dort an: Mit noch mehr Leistung, geringem Gewicht und gewohnt bedienerfreundlich.

Mehr Motorleistung, höherer Wirkungsgrad

Mit der neuen FOX wird erstmals der Normpunkt PFPN 10-2000 der EN 14466 erfüllt: Die Fördermenge von 2.050 l/min bei 10 bar und einer Saughöhe von drei Metern macht sie zur stärksten FOX aller Zeiten und zur leistungsfähigsten Tragkraftspritze in ihrer Klasse. Zum Vergleich befördert die 2016 vorgestellte FOX bei gleichen Bedingungen 1.750 l/ min.

Dafür haben die Ingenieure von Rosenbauer auf der bewährten Basis der 4. Generation der FOX mit dem BRP-Rotax 3-Zylinder-Motor aufgesetzt und diesen in vielen Details weiterentwickelt. Dank einer verbesserten Kühlleistung mit größerem Lüfter und angepasster Luftführung bringt der BRP-Rotax-Motor noch mehr Leistung. Weiters konnte der Wirkungsgrad des Pumpenteils noch einmal erhöht werden, unter anderem durch die Verwendung des gleichen Laufrads wie bei der Einbaupumpe N20 von Rosenbauer. Bei all diesen Weiterentwicklungen hat man es erneut geschafft, die leichteste Tragkraftspritze in ihrer Klasse zu bauen: Sie bringt lediglich 172 kg auf die Waage - betriebsbereit nach EN 14466.

Mehr Leistung - mehr Sicherheit

Die hohe Förderleistung der neuen FOX ist nicht nur eine Kennzahl für die Statistik, sondern bringt auch im Einsatz entscheidende Vorteile: Mehr Wasser über eine lange Strecke pumpen zu können ist die Kernaufgabe einer Tragkraftspritze. "Mit dem neuen FOX-Modell setzen wir abermals Maßstäbe in der Kombination von Spitzenleistung, benutzerfreundlicher Bedienung und geringem Gewicht, basierend auf der erfolgreichsten Tragkraftspritze in ihrer Klasse. Die neue FOX behauptet sich erneut als führend in ihrer Kategorie", sagt Roland Weber, Produktmanager bei Rosenbauer.

Unterstützung bei Bedienung

Die Bedienung erfolgt über das 3,5 Zoll große RBC LCS Farbdisplay und mit der von Rosenbauer gewohnten Benutzerfreundlichkeit. Die Steuerung überzeugt nicht nur mit dem vollautomatisch ablaufenden Ansaugprozess, sondern gibt auch Hinweise zur Bedienung und falls nötig zur Fehlerbehebung.

Neuigkeiten gibt es auch bei der Beleuchtung, etwa mit einem neuen Arbeitsscheinwerfer. Optional kann man die neue FOX zudem mit einer weiterentwickelten ins Tragegestell integrierten Beleuchtung mittels LED-Streifen ausstatten, die für verbesserte Sicht beim händischen Transport sorgt.

Bestellung ab 13. Oktober 2024 möglich

Das neue Modell der FOX kann ab 13. Oktober bei Rosenbauer bestellt werden. Die ersten Tragkraftspritzen werden dann abhängig vom Bestelleingang zum Jahresende 2024 ausgeliefert.

