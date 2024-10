Altcoin Season - Jetzt trifft es die Anleger mit voller Härte

Hart erwartet, aber noch immer nicht eingetroffen: Viele Investoren und Anleger warten sehnsüchtig auf die Altcoin-Saison 2024/25. Diese Marktphase, in der erhebliche Chancen auf risikobereite Investoren treffen, gilt als eine der besten Möglichkeiten, Geld zu verdienen - aber auch zu verlieren. Alexander Schulz, mit seinem Unternehmen "Schulz & Team Analytik UG", weist in einer aktuellen Veröffentlichung darauf hin, dass es jetzt besonders wichtig sei, die richtigen Entscheidungen zu treffen. Denn welche Coins das Potenzial haben, Bitcoin in der Performance zu übertreffen, wird sich in den nächsten Wochen zeigen.

Was ist die Altcoin Season?

Die Altcoin Season beschreibt eine Phase im Kryptomarkt, in der Investoren beginnen, Kapital von Bitcoin in Altcoins zu verlagern. Das geschieht häufig, wenn Bitcoin bereits stark gestiegen ist und die Renditen für Anleger geringer werden. Da Altcoins in der Regel weniger Kapital benötigen, um im Preis zu steigen, können sie in dieser Phase Bitcoin outperformen. Laut Schulz gibt es klare Anzeichen, dass diese Rotation bevorsteht.

Index welche Saison gerade Vorherrscht, Quelle: https://www.blockchaincenter.net/en/altcoin-season-index/

Der Altcoin Season Index, der die Performance der 50 größten Altcoins gegenüber Bitcoin misst, deutet auf eine wachsende Stärke der Altcoins hin. Seit dem Zyklustief im August 2023 zeigt der Index eine Aufwärtsbewegung, was auf eine zunehmende Kapitalverlagerung in Altcoins hinweist.

Welche Altcoins haben Potenzial?

Schulz hebt hervor, dass nicht alle Altcoins gleichermaßen von der Altcoin Season profitieren werden. Einige Altcoins, besonders neue und innovative Projekte, haben eine größere Chance, die Bitcoin-Performance zu übertreffen.

Hier könnte man sich Meme-Coins wie Pepe Unchained ($PEPU) ansehen. $PEPU hat bereits im Vorverkauf 18,3 Millionen US-Dollar gesammelt und könnte durch seine eigene Layer-2-Blockchain für Ethereum eine Schlüsselrolle im kommenden Zyklus spielen. Solche Projekte bieten hohe Chancen, da sie neue technologische Innovationen bieten, die die Aufmerksamkeit der Anleger auf sich ziehen. Dennoch ist durch den Staus im Vorverkauf auch ein Risikopotentail vorhanden, weshalb eine genaue Prüfung der Projekte unumgänglich ist.

Im Gegensatz dazu gibt es etablierte Altcoins wie Cardano (ADA), die in diesem Zyklus bisher schwächer abgeschnitten haben. Trotz eines kurzfristigen Anstiegs bleibt der Kurs von Cardano weit unter seinem vorherigen Allzeithoch. Schulz weist darauf hin, dass solche Altcoins in Gefahr sind, von neuen und dynamischeren Projekten überholt zu werden.

Der Zyklus der Altcoins

Schulz erklärt, dass die Korrekturen und Aufwärtsbewegungen im Altcoin-Sektor zyklisch verlaufen. Ältere Altcoins, die in früheren Zyklen stark performt haben, könnten in der aktuellen Phase Schwierigkeiten haben, mit den innovativeren Projekten mitzuhalten. Die jüngsten Aufwärtsbewegungen bei Altcoins wie Solana (SOL) zeigen, dass die Kapitalströme zunehmend in Richtung neuerer Projekte fließen.

Vergleich Bitcoin mit Solana zeigt deutlich die Intensität der Ausschläge, Quelle: https://coinmarketcap.com/currencies/bitcoin/

Die Marktkapitalisierung des Altcoin-Sektors insgesamt ist seit dem Zyklustief deutlich gestiegen, was auf eine bevorstehende größere Altcoin-Rally hinweist. Schulz betont, dass Anleger sich auf Projekte konzentrieren sollten, die ein starkes Fundament und innovatives Potenzial aufweisen.

Altcoin Season steht bevor

Die Altcoin Season ist eine spannende Zeit für Krypto-Investoren, da sie oft mit deutlichen Kursgewinnen bei Altcoins verbunden ist. Schulz rät dazu, Altcoins genau zu beobachten und auf Projekte mit echtem Innovationspotenzial zu setzen.

Coins wie Pepe Unchained haben das Potenzial, in diesem Zyklus eine führende Rolle zu übernehmen, während etablierte Altcoins wie Cardano möglicherweise weiter zurückfallen könnten. Denn im bisherigen Verlauf haben vor allem Memecoins die besten Steigerungsraten bieten können, auch wenn ihr Risikopotenzial gleichzeitig am höchsten ist. Dementsprechend zeigt das Video von Cointelegraph die wichtigsten Punkte zum Projekt, wobei auch das Audit des Tokens besprochen wird.

Mit einer Investitionssumme von 18,5 Millionen US-Dollar zum aktuellen Stand zeigt sich ein sehr starkes Investoreninteresse, auch mit einzelnen Whale-Käufen von rund 50.000 US-Dollar. Das Projekt will als Memecoin-Technologie-Kombination eine eigene Layer-2-Blockchain launchen, inkl. Tools wie Blockchain Explorer, eigener DEX, Analysetools und einer Bridging-Möglichkeit zu Ethereum.

