Die Aktien der Münchener Rück verzeichneten am Donnerstag einen bemerkenswerten Anstieg von 2,2 Prozent und führten damit die Gewinnerliste im DAX an. Dieser Aufschwung steht im Zusammenhang mit dem Hurrikan "Milton", der kürzlich die US-Küste heimsuchte. Obwohl der Sturm von der höchsten Kategorie 5 auf Stufe 1 herabgestuft wurde, erwarten Analysten beträchtliche Versicherungsschäden. Anleger spekulieren darauf, dass diese Schäden in künftigen Prämienerneuerungen berücksichtigt werden, was die positive Kursentwicklung erklärt.

Auswirkungen auf die Versicherungsbranche

Experten gehen davon aus, dass die Schadensfälle durch "Milton" die Budgets für Naturkatastrophen im zweiten Halbjahr 2024 übersteigen könnten. Jedoch betonen Börsianer, dass Unternehmen wie die Münchener Rück in der Lage sein sollten, erhöhte Schadensaufkommen abzufedern. Es wird erwartet, dass die gestiegenen Naturkatastrophenschäden in der kommenden Erneuerungsrunde zu höheren Preisen für Sach-Rückversicherungen führen werden. Diese Entwicklung könnte die Ertragslage der Rückversicherer positiv beeinflussen und weitere Kurssteigerungen begünstigen.

