Boomi, der Marktführer im Bereich intelligente Integration und Automatisierung, gab heute die Gewinner seiner 2024 EMEA Customer Innovation Awards bekannt, die auf dem Halt der 2024 Boomi World Tour in London ausgezeichnet wurden.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20241010563160/de/

Boomi Announces EMEA 2024 Customer Innovation Award Winners (Graphic: Business Wire)

Die Gewinner wurden für ihre wegweisenden innovativen Lösungen geehrt, die durch die Integration von Anwendungen in transformative, geschäftsverbessernde Systeme unter Verwendung der Boomi Enterprise Platform erzielt wurden. Die diesjährigen Preisträger wurden aufgrund ihrer herausragenden Leistungen nach folgenden Kriterien ausgewählt: Nachweisliche Auswirkungen auf das Geschäft durch bemerkenswerte, quantifizierbare Ergebnisse; digitale Transformation; innovative Projekte; soziale Auswirkungen; Modernisierung; Exzellenz in der Integration und Exzellenz in der Automatisierung.

Zu den diesjährigen Gewinnern gehören:

Abudawood Auszeichnung für die Region EMEA Abudawood nutzte die Boomi-Plattform, um SAP-Daten auf innovative Weise zu integrieren, Herausforderungen bei der Extraktion zu überwinden, ein Always-on-Repository einzurichten, Ressourcen verfügbar zu machen und Ausfallzeiten zu eliminieren.





Abudawood nutzte die Boomi-Plattform, um SAP-Daten auf innovative Weise zu integrieren, Herausforderungen bei der Extraktion zu überwinden, ein Always-on-Repository einzurichten, Ressourcen verfügbar zu machen und Ausfallzeiten zu eliminieren. A.R.M. Holding Auszeichnung für betriebliche Effizienz A.R.M. Holding nutzte die Boomi-Plattform, um die Immobilienbranche in den Vereinigten Arabischen Emiraten zu transformieren, indem das Unternehmen verschiedene Systeme wie CRM, ERP und andere Geschäftsanwendungen in ein einheitliches Ökosystem integrierte und so den Datenfluss, die betriebliche Flexibilität und das Kundenerlebnis erheblich verbesserte.





A.R.M. Holding nutzte die Boomi-Plattform, um die Immobilienbranche in den Vereinigten Arabischen Emiraten zu transformieren, indem das Unternehmen verschiedene Systeme wie CRM, ERP und andere Geschäftsanwendungen in ein einheitliches Ökosystem integrierte und so den Datenfluss, die betriebliche Flexibilität und das Kundenerlebnis erheblich verbesserte. Charlotte Tilbury Auszeichnung für die herausragende Mitarbeitererfahrung Durch die effektive Implementierung der Boomi-Plattform durch Charlotte Tilbury ist eine nahtlose Verwaltung der Einzelhandels- und Lagerprozesse in Nordamerika, Großbritannien und der EMEA-Region ermöglicht worden, wodurch der Weg für kosteneffiziente zukünftige Expansionen geebnet wurde.





Durch die effektive Implementierung der Boomi-Plattform durch Charlotte Tilbury ist eine nahtlose Verwaltung der Einzelhandels- und Lagerprozesse in Nordamerika, Großbritannien und der EMEA-Region ermöglicht worden, wodurch der Weg für kosteneffiziente zukünftige Expansionen geebnet wurde. Jacobs Douwe Egberts (JDE) Auszeichnung für Produktivitätssteigerung Die transformative Nutzung der Boomi-Plattform durch JDE hat das Auftragsmanagement und die Kundenerfahrung über mehrere Kanäle hinweg revolutioniert. Dank der Implementierung einer ereignisgesteuerten Architektur unter Verwendung von Boomi und Solace konnte JDE eine nahtlose Integrationsplattform schaffen, die eine Million Aufträge pro Jahr verwaltet und Agilität, Effizienz und Innovation bei der Erweiterung neuer Geschäftsmodelle, wie beispielsweise Abonnementbestellungen, ermöglicht.





Die transformative Nutzung der Boomi-Plattform durch JDE hat das Auftragsmanagement und die Kundenerfahrung über mehrere Kanäle hinweg revolutioniert. Dank der Implementierung einer ereignisgesteuerten Architektur unter Verwendung von Boomi und Solace konnte JDE eine nahtlose Integrationsplattform schaffen, die eine Million Aufträge pro Jahr verwaltet und Agilität, Effizienz und Innovation bei der Erweiterung neuer Geschäftsmodelle, wie beispielsweise Abonnementbestellungen, ermöglicht. Anne Rowling Regenerative Neurology Clinic, Universität Edinburgh Auszeichnung für die Transformation des Gesundheitswesens Die Anne Rowling Clinic entwickelte in Zusammenarbeit mit Boomi eine skalierbare digitale Lösung für die Patientenversorgung und Forschung. Im Rahmen dieser Zusammenarbeit wurde eine Anwendung geschaffen, mit der nahezu 700 Menschen mit einer Reihe neurodegenerativer Erkrankungen, darunter Demenz, Motoneuronerkrankungen, Parkinson und Multiple Sklerose, für ein klinisches Forschungsprojekt rekrutiert wurden. Ziel des Projekts ist es, die Behandlungsergebnisse der Patienten zu verbessern und einen gleichberechtigten Zugang zu Forschungsmöglichkeiten zu schaffen.

"Wir sind unglaublich stolz auf die innovativen Integrations- und Automatisierungsprojekte, die in diesem Jahr ausgezeichnet wurden", so Adrian Trickett, Vice President und General Manager EMEA bei Boomi. "Diese Auszeichnungen unterstreichen den konkreten Mehrwert, die unsere Kunden mit der Boomi Enterprise Platform schaffen, und stellen unter Beweis, wie unsere Technologie transformative Veränderungen vorantreibt und in verschiedenen Branchen zu besseren Geschäftsergebnissen führt."

Angesichts der überwältigenden Anzahl herausragender Nominierungen für den diesjährigen EMEA Customer Innovation Award möchte Boomi auch die Finalisten des Programms würdigen und ehren. Jede dieser Organisationen hat durch die Nutzung der Boomi-Plattform Exzellenz und außergewöhnliche Arbeit bewiesen und sich damit als führend in ihrem Bereich ausgezeichnet.

Finalisten

Great Ormond Street Hospital

Orange Capital Partners

Partou

Manpower Group

PageGroup

Grupo Lusiaves

Trickett fuhr fort: "Durch die kontinuierliche Innovation mithilfe von Boomi optimieren unsere Kunden nicht nur ihre eigenen Betriebsabläufe, sondern ebnen auch den Weg für zukünftige Weiterentwicklungen, von denen jeder ihrer Sektoren als Ganzes profitieren wird."

Zusätzliche Quellen

Erfahren Sie mehr über die Boomi Enterprise Platform

Entdecken Sie die Boomiverse Community

Folgen Sie Boomi auf X (Twitter), LinkedIn, Facebook und YouTube

Über Boomi

Boomi, das führende Unternehmen für intelligente Integration und Automatisierung, hilft Unternehmen auf der ganzen Welt, wichtige Prozesse zu automatisieren und zu rationalisieren, um schneller Geschäftsergebnisse zu erzielen. Die Boomi Enterprise Platform nutzt fortschrittliche KI-Funktionen, um Systeme nahtlos zu verbinden und Datenflüsse mit API-Management, Integration, Datenmanagement und KI-Orchestrierung in einer umfassenden Lösung zu verwalten. Mit einem Kundenstamm von mehr als 20.000 Unternehmen weltweit und einem schnell wachsenden Netzwerk von über 800 Partnern revolutioniert Boomi die Art und Weise, wie Unternehmen jeder Größe geschäftliche Agilität und operative Exzellenz erreichen. Entdecken Sie mehr unter boomi.com.

© 2024 Boomi, LP. Boomi, das 'B'-Logo und Boomiverse sind Marken von Boomi, LP oder seinen Tochtergesellschaften oder verbundenen Unternehmen. Alle Rechte vorbehalten. Andere hier erwähnten Namen oder Marken können die Marken der jeweiligen Eigentümer sein.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20241010563160/de/

Contacts:

Medien:

Elliot Harrison

External Communications Lead, EMEA

elliot.harrison@boomi.com

+44(0)7763 683 055