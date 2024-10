Die Airbus SE-Aktie zeigt sich in jüngster Zeit widerstandsfähig und verzeichnete am Donnerstag einen leichten Anstieg von 0,2 Prozent auf 127,86 Euro. Trotz der Herausforderungen in der Luftfahrtbranche bleibt das Unternehmen auf Kurs, sein ambitioniertes Jahresziel von etwa 770 Flugzeugauslieferungen zu erreichen. Bislang wurden in diesem Jahr 497 Maschinen an Kunden übergeben, was die robuste Position von Airbus im Markt unterstreicht. Bemerkenswert ist auch der beachtliche Auftragseingang von 235 Neubestellungen im vergangenen Monat, der das Vertrauen der Investoren in die langfristigen Perspektiven des Unternehmens stärkt.

Dividenden und Prognosen im Fokus

Für das laufende Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende von 2,23 Euro pro Aktie, was eine Steigerung gegenüber der im Vorjahr ausgeschütteten Dividende von 1,80 Euro darstellt. Das durchschnittliche Kursziel der Experten liegt bei 161,56 Euro, was ein erhebliches Aufwärtspotenzial signalisiert. Mit einem erwarteten Gewinn pro Aktie von 5,28 Euro für 2024 bleibt Airbus ein attraktives Investment für Anleger, die auf die Erholung und das Wachstum der Luftfahrtindustrie setzen.

