Der Umweltdienstleister PreZero nimmt in diesem Jahr in den Niederlanden 30 Elektro-Müllwagen als Ersatz für Dieselfahrzeuge in seine Flotte auf. Sie ergänzen zehn E-Lkw, die bereits seit 2023 für PreZero in der Stadt Duiven rollen. Die neuen E-Müllwagen werden dem Unternehmen zufolge künftig Gewerbeabfälle in und um Amsterdam, Utrecht, Dordrecht, Berkel en Rodenrijs, Duiven, Helmond, Alphen aan den Rijn, Hengelo und Apeldoorn sammeln. Die neun Depots ...

