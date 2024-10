© Foto: Hannes P Albert/dpa/dpa-tmn



Die nach Marktkapitalisierung größte Kryptowährung der Welt ist in Bedrängnis. Hält die Unterstützung bei 60.000 US-Dollar dem Verkaufsdruck stand?Das Ringen um eine neue Trendbewegung in Bitcoin verläuft zäh. Nach einem fulminanten Start in das Börsenjahr handelte die Kryptowährung zwar volatil, eine größere Richtungsentscheidung ist bislang jedoch ausgeblieben. Hatten in den Sommermonaten die Bären die besseren Karten und versuchten insgesamt drei Mal, das Blatt zu ihren Gunsten zu wenden, konnten sich spätestens nach der Jumbozinssenkung der Fed die Bullen wieder durchsetzen. Zeitweise schien der erhoffte Ausbruch über die wichtige Marke von 68.000 US-Dollar zum Greifen nahe. Steigende …