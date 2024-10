Die Auszeichnung "Hotelimmobilie des Jahres 2024" geht an das OLM Nature Escape in Sand-Taufers bei Bruneck, Südtirol. Der Preis wurde im Rahmen der 196+ forum-Fachkonferenz in München verliehen. Andreas Martin, Jury-Vorsitzender: "Der Name dieses energieautarken Aparthotels enthüllt das Wesen dieses Ortes: 'OLM ist Südtirolerisch und meint die Alm, die Almwiese, sowie das Unendliche immer im ...

