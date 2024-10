Wird dies das Comeback des Jahres am deutschen Aktienmarkt? Die Varta-Aktie (WKN: A0TGJ5) explodiert am Donnerstag schon wieder um +40% auf aktuell 4,68 €, in der Spitze notierte sie sogar bei 5,20 €. Was lässt die Kurse des angeschlagenen Batteriehersteller derartig in die Höhe schnellen? Unfassbare Kursexplosion Des einen Freud, des anderen Leid: Wer erst vor einer Woche in die Varta-Aktie eingestiegen ist bei Kursen um die 1,40 €, der hat am Donnerstagmorgen ...

