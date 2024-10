Die Lufthansa steht dieser Tage mal wieder nicht gut da in den Medien. Schlechte Qualität an Bord, regelmäßige Flugausfälle und Probleme an den Umsteigeknoten in Frankfurt und München sind nur einige der Mängel der deutschen Airline. Ganz anders das Bild an der Börse. Nachdem der Kurs der Lufthansa-Aktie (WKN: 823212) Mitte August fast auf ein neues 3-Jahrestief gefallen war, hat er sich in den letzten Wochen klammheimlich um über +15% erholt. Sehen ...

