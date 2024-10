Der Oktober entpuppt sich einmal mehr als Emissions-Monat am KMU-Anleihemarkt - die aufhellende Stimmung am Gesamtmarkt im Zuge der eingeleiteten Zinswende ist allgegenwärtig spürbar. Dies zeigt sich u.a. auch an der Entwicklung des Mittelstandsanleihen Index GBC MAX, der sich in 2024 weiter auf einem Erholungsweg befindet. Zahlreiche Emittenten haben zudem neue Anleihen aufgelegt oder befinden sich gerade in Emissions-Planungen. Einige der neuen Oktober-Bonds möchten wir Ihnen hier gerne vorstellen.

Die größte Anleihe im KMU-Sektor legt derzeit die österreichische UBM Development AG, ein Dauerbrenner am Markt, auf. Der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...