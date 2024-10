Stuttgart (www.anleihencheck.de) - In der Vorwoche bewegten die robusten US-Arbeitsmarktdaten die Märkte, so die Börse Stuttgart.Während die Aktienmärkte weiter zulegen würden, hätten die Kurse an den Bondmärkten eingebrochen, verbunden mit deutlichen Renditeanstiegen. Der Kurs des Euro-Bund-Futures (ISIN DE0009652644/ WKN 965264) sei im Wochentief bis auf 133,13 Prozentpunkte gefallen. Die 10-jährige US-Staatsanleihe sei zum ersten Mal seit August wieder über die Marke von 4 Prozent geklettert. Mit dem robusten Arbeitsmarkt seien größere US-Leitzinssenkungen für dieses Jahr am Markt ausgepreist worden. In Europa hätten sich Mitglieder der EZB im Vorfeld der EZB-Ratssitzung am 17. Oktober aufgrund des schwachen Wirtschaftswachstums im Euro-Raum für weitere Leitzinssenkungen ausgesprochen. ...

