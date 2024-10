Köln (ots) -Anfang Oktober 2024 markiert einen bedeutenden Meilenstein für Center Parcs: Das Nordborg Resort, der erste Ferienpark in Dänemark, ist nun offiziell buchbar. Dies ist ein aufregender Schritt auf dem Weg zur großen Eröffnung im Sommer 2025. Das Nordborg Resort auf der idyllischen Insel Als, direkt an der Ostseeküste gelegen, verspricht nicht nur eine neue Region, sondern auch ein völlig neues Urlaubserlebnis in Skandinavien.Das Nordborg Resort vereint die landschaftliche Schönheit der dänischen Ostseeküste mit dem klassischen Center Parcs-Erlebnis. Die Gäste erwartet eine abwechslungsreiche Umgebung aus Wäldern, Küstenstreifen und historischen Sehenswürdigkeiten. Zu den zahlreichen Freizeitmöglichkeiten zählen unter anderem die Wasserwelt Aqua Mundo mit mehreren Wasserrutschen, der Kinderbauernhof und weitläufige Outdoor-Aktivitäten. Der Market Dome, als zentraler Treffpunkt des Resorts, bietet Restaurants, Einkaufsmöglichkeiten und verschiedene Unterhaltungsangebote. Besucher können naturnahe Erlebnisse genießen, die von Abenteuern in der Natur bis hin zu erholsamen Momenten reichen.Die Bauarbeiten schreiten mit bemerkenswerter Geschwindigkeit voran. Die meisten Ferienhäuser sind bereits errichtet, und der imposante Market Dome hat sein Dach erhalten. Dieser Meilenstein ermöglicht es, den Innenausbau in Angriff zu nehmen, während das Aqua Mundo mit seinen zahlreichen Wasserattraktionen schon jetzt die Vorfreude auf unvergessliche Abenteuer weckt. Der Kinderbauernhof, liebevoll gestaltet im typischen dänischen Stil, und der beeindruckende Erlebnispier, der spektakuläre Ausblicke auf die Meerenge Kleiner Belt bieten wird, fügen sich harmonisch in die natürliche Umgebung ein und unterstreichen das besondere Flair dieses einzigartigen Ferienparks.Das Nordborg Resort wird nicht nur durch seine atemberaubende Lage und die vielfältigen Freizeitmöglichkeiten begeistern, sondern setzt auch neue Maßstäbe in Sachen Nachhaltigkeit. Der gesamte Bauprozess folgt den strengen Vorgaben des Gold-Standards der Deutschen Gesellschaft für nachhaltiges Bauen (DGNB). Nach der Eröffnung wird das Resort zudem die Zertifikate ISO 14001, 50001 und Green Key tragen. Mit einem Nahwärmenetz, das auf Wärmepumpen und Biomasse setzt, und 100 Prozent grünem Strom wird das Nordborg Resort ein Vorreiter für umweltbewussten Tourismus in der Region sein.Center Parcs freut sich darauf, im Sommer 2025 die Eröffnung dieses außergewöhnlichen Parks zu feiern und damit ein neues Kapitel in der langen Geschichte des Unternehmens zu schreiben. Von den gemütlichen, skandinavisch inspirierten Ferienhäusern über den Market Dome, dem belebten Herzen des Parks mit seinen Unterhaltungsangeboten, Restaurants und großen, geselligen Terrassen hin zu naturnahen Abenteuern auf dem Gelände - das Nordborg Resort wird für jeden etwas bieten.Mehr Infos hier (https://www.centerparcs.de/?&adlgid=c%7Cg%7Ccenter%20parcs%7C704504543983%7Ce&gad_source=1&gclid=CjwKCAjwuMC2BhA7EiwAmJKRrM39t8cOIFfDBu4tmgysMYRjWTlIXZuOCxGVj7hlvRQECEre_pFEZBoCUeIQAvD_BwE&gclsrc=aw.ds).Über Center Parcs Europe:Zu Center Parcs Europe, einer Tochtergesellschaft der an der Pariser Börse notierten Groupe Pierre & Vacances Center Parcs, Europas größtem Anbieter von Ferienwohnungen, gehören die Marken Center Parcs und Sunparks. Das Konzept von Center Parcs wurde 1967 in den Niederlanden entwickelt und ist nach wie vor einzigartig in Europa. Center Parcs Europe verfügt derzeit über 29 Standorte: 7 in Frankreich, 7 in Belgien (davon 2 Sunparks Parks), 9 in den Niederlanden und 6 in Deutschland. Die Marke stellt die Beziehungen zwischen den Menschen sowie ihre Beziehung zur Natur in den Mittelpunkt. Ausgehend von der Überzeugung, dass Zusammengehörigkeit über die Familie hinausgeht, bietet Center Parcs seinen Gästen die Möglichkeit, in einer natürlichen Umgebung unvergessliche Erinnerungen miteinander zu schaffen. Mit einem modernen Ambiente, einer breiten Palette an Erlebnissen und dem Fokus auf nachhaltige und lokale Initiativen, heißt Center Parcs jeden willkommen, außergewöhnliche Erfahrungen zu sammeln.Über die Groupe Pierre et Vacances Center Parcs:Die Groupe Pierre et Vacances Center Parcs ist der europäische Marktführer im Nahtourismus. Sie wurde 1967 gegründet und entwickelt seit über 50 Jahren innovative und umweltfreundliche Urlaubs- und Freizeitkonzepte, um die schönsten europäischen Reiseziele am Meer, im Gebirge, auf dem Land und in Städten anzubieten. Mit ihren sich ergänzenden Marken - Pierre & Vacances, Maeva, Center Parcs, Villages Nature Paris, Sunparks und Aparthotels Adagio - empfängt die Groupe Pierre et Vacances Center Parcs 8 Millionen Kunden in einem touristischen Bestand von nahezu 44.800 Apartments und Ferienhäusern an 300 Standorten in Europa. Die Holding der Gruppe - Pierre et Vacances SA - ist an der von Euronext betriebenen Pariser Börse notiert. 