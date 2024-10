Der CEO Scott Chancellor hält auf der Town Hall anlässlich des 10-jährigen Firmenjubiläums die programmatische Grundsatzrede und hebt die Vorteile von Aircall Workspace für neue und mögliche zukünftige Kunden hervor

Im ersten Jahrzehnt seines Bestehens hat das Unternehmen Aircall viele Meilensteine zu feiern: 19.000 Kunden, 1.500 Partner und 600 Mitarbeiter weltweit. Die wichtigste Neuigkeit ist jedoch die Ankündigung von Aircall Workspace, mit dem sich die Plattform für ein weiteres Jahrzehnt des Wachstums positioniert.

Aircall Workspace baut auf den Stärken der bestehenden Plattform auf und bietet ein runderneuertes Nutzererlebnis. Die neue Schaltstelle integriert die Kommunikation über alle Kanäle (einschließlich Sprache und Text) und bietet Kunden- und Gesprächsinformationen, Möglichkeiten für die Zusammenarbeit zwischen Servicemitarbeitern sowie für die Aufgabenautomatisierung und spezielle Einblicke (z. B. Tagging, CRM-Einblicke). Aircall Workspace beseitigt das häufig auftretende Problem der unzusammenhängenden Kundeninteraktionen, indem es sicherstellt, dass die Servicemitarbeiter genau dann und dort auf Informationen und Funktionen zugreifen können, wann und wo sie sie benötigen, um die Effizienz und Effektivität des Unternehmens zu steigern.

Darüber hinaus bietet Aircall Workspace den Nutzern Zugriff auf die robuste und ständig wachsende Reihe von KI-gesteuerten Funktionen von Aircall. Dabei handelt es sich beispielsweise um Anrufzusammenfassungen, Stimmungsanalysen und das Key-Topic-Tagging, Funktionen, die jetzt auf Knopfdruck verfügbar sind, um noch mehr Kontext für die Kommunikation zu bieten.

Der Schweizer Luxusuhrenhersteller Breitling, ein geschätzter Kunde von Aircall, hat sich spontan zur Nutzung der KI von Aircall entschieden. Kristof Desmedt, Global Contact Center Manager bei Breitling merkt dazu an: "In jeder Branche reden alle darüber, aber uns hilft sie [die KI] konkret dabei, Dinge schneller zu erledigen. Vielleicht hat man nicht die Zeit, sich ein fünfminütiges Gespräch anzuhören. Aber wenn uns eine KI-Anrufzusammenfassung dabei hilft, eine E-Mail zu verfassen und schneller zu reagieren, dann ist auch der Kunde zufriedener. Die KI hat ein enormes Potenzial. Sie unterstützt unsere Servicemitarbeiter dabei, unseren Kunden von vornherein besser zu helfen."

Heute beginnt die offene Beta-Phase von Aircall Workspace. Sie bietet bessere Zusammenarbeit, Kontrolle und Zuverlässigkeit:

Die Servicemitarbeiter können mit Kunden über verschiedene Kanäle interagieren und behalten dennoch den Überblick über die gesamte Kommunikation.

Mit einem umfangreicheren, intuitiveren und in der Größe anpassbaren Arbeitsbereich wird die Organisation der Kommunikation zum Kinderspiel.

Die Serviceteams können durch Zusammenarbeit in Echtzeit, interne Notizen und Aktivitätshinweise miteinander kommunizieren und Probleme gemeinsam lösen.

KI und Analytik geben den Servicemitarbeitern den gesamten historischen Kontext, die Prognoseinformationen und die Aufgabenautomatisierung an die Hand, die sie benötigen, um bessere Kundenerfahrungen zu schaffen.

Der CPO Tom Chen erklärt dazu: "Wir können es kaum erwarten, dass unsere Kunden Aircall Workspace ausprobieren. Das System vereinfacht die oft sehr komplexen Abläufe, indem es die verschiedenen Berührungspunkte mit dem Kunden mit der richtigen Mischung aus menschlichem Urteilsvermögen und KI ausbalanciert. Die Nutzer können die Plattform auch an ihre Bedürfnisse anpassen. Eine wichtige Funktion, die unser Engagement für kontinuierliche Produktverbesserung und Innovation unterstreicht."

Aircall Workspace wird am 10.10. auf der globalen Town Hall des Unternehmens anlässlich des 10-jährigen Firmenjubiläums vor geladenen Kunden und Partnern in New York, London, Paris, Sydney und San Francisco vorgestellt.

Anlässlich dieses Meilensteins bei der Produkteinführung erklärt der CEO Scott Chancellor: "Um im heutigen, sich ständig weiterentwickelnden Wettbewerbsumfeld erfolgreich zu sein, müssen Unternehmen kontruktive Beziehungen zu ihren Kunden aufbauen und die Vorteile von menschlichen und KI-gesteuerten Erkenntnissen kombinieren, um aus jeder Interaktion einen Mehrwert zu ziehen. Wir bei Aircall haben uns zum Ziel gesetzt, diesen Prozess nahtlos zu gestalten. Aircall Workspace bildet unseren Einstiegspunkt."

Über Aircall

Aircall ist die Kommunikations- und Informationsplattform, die Vertriebs- und Kundensupportteams in die Lage versetzt, sich zu vernetzen, miteinander zu kommunizieren und gemeinsam zu wachsen. Mehr als 19.000 Kunden weltweit nutzen Aircall bereits für ihre Interaktion mit den Kunden. Die Plattform lässt sich nahtlos in alle gängigen CRM- und Helpdesk-Lösungen integrieren, ist benutzerfreundlich und liefert die Erkenntnisse, die Unternehmen benötigen, um unter anderem in den Bereichen Teambesetzung, Leistungssteigerung und Unternehmenswachstum datengestützte informierte Entscheidungen zu treffen.

Aircall hat seine internationale Präsenz erweitert und beschäftigt aktuell in sieben Niederlassungen New York, San Francisco, Paris, London, Sydney, Berlin und Madrid 700 Mitarbeiter 40 verschiedener Nationalitäten. Das Unternehmen wurde von Built In als einer der besten Arbeitgeber ausgezeichnet. Auf der Deloitte Fast 500-Liste hat Aircall den Centaur-Status erreicht, nachdem das Unternehmen im Jahr 2022 erneut einen Umsatz von über 100 Millionen US-Dollar erzielt hatte.

https://aircall.io/

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20241009024874/de/

Contacts:

aircall@archetype.co