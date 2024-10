Das globale Chemieunternehmen OQ Chemicals hat zum sechsten Mal in Folge das EcoVadis Gold-Rating erhalten und zählt damit zu den besten fünf Prozent der bewerteten Unternehmen in der Vergleichsbranche. Die Auszeichnung würdigt insbesondere Innovationen wie die ISCC PLUS-zertifizierte Oxbalance-Produktreihe und die unternehmensweite ‚reduce'-Initiative, die das Ziel der Klimaneutralität verfolgt, sowie die hohen Sicherheitsstandards von OQ Chemicals. EcoVadis bewertet in seinem Rating die Nachhaltigkeitsleistung von Unternehmen in den Bereichen Umwelt, Arbeits- und Menschenrechte, Ethik sowie nachhaltige Beschaffung und macht diese weltweit vergleichbar.

"Die erneute Auszeichnung mit EcoVadis Gold bestätigt unsere anhaltenden Bemühungen, uns in den Kernbereichen der Nachhaltigkeit kontinuierlich zu verbessern. Aktuell legen wir besonderen Fokus auf die Umsetzung der EU-Vorgaben wie der Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) und der EU-Taxonomie. Diese Richtlinien helfen uns, unsere Nachhaltigkeitsziele noch präziser zu definieren und sicherzustellen, dass wir die Erwartungen unserer Stakeholder erfüllen können", erklärte Dr. Ina Werxhausen, Director Sustainability Corporate Communications bei OQ Chemicals.

Die ‚reduce'-Initiative bildet das Kernstück der Klimaneutralitätsstrategie von OQ Chemicals und hat zum Ziel, das Unternehmen bis zum Jahr 2045 klimaneutral aufzustellen. Dabei wird eine Reduzierung der Treibhausgas-Emissionen über die gesamte Wertschöpfungskette angestrebt. Ein Teil der Initiative ist eine Erweiterung des Portfolios mit Produkten, die auf erneuerbaren, biobasierten und zirkulären Rohstoffen aufbauen und idealerweise über einen reduzierten CO2-Fußabdruck verfügen.

"Mit unserer Oxbalance-Linie und Produkten wie Oxbalance Neopentylglykol-Diheptanoat (Kosmetik), Oxbalance TCD Alkohol DM (Beschichtungen) oder Oxbalance Isononansäure (Schmierstoffe) haben wir bereits erste Schritte unternommen. Wir gehen davon aus, dass zirkuläre Rohstoffe eine immer größere Bedeutung erhalten werden", sagte Werxhausen weiter. OQ Chemicals hat dazu seine Standorte in Europa und Bay City in Texas, nach dem International Sustainability and Carbon Certification (ISCC)-PLUS-Standard zertifizieren lassen.

