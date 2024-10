1NCE bleibt eines der am schnellsten wachsenden Unternehmen im Bereich IoT, mit über 23.000 Kunden aus 52 Ländern, die 30 Millionen Geräte in 173 Länder managen.

Nach einem Rekordjahr 2023 mit sieben Millionen neuen IoT-Geräten auf seiner Plattform hat 1NCE 2024 bereits vor Ende des dritten Quartals die 8-Millionenmarke überschritten.

1NCE erweitert sein Führungsteam um vier Führungskräfte, die mit ihrer umfangreichen Expertise das Umsatzwachstum beschleunigen und das Portfolio erweitern werden. Ivo Rook wird zum Co-CEO befördert.

1NCE,ein weltweit führender Anbieter von Software und Konnektivität für das Internet der Dinge (IoT), hat heute sein erweitertes Führungsteam vorgestellt: Sven Adler wird Chief Financial Officer, Arne Aßmann Chief Strategy Officer, Jennifer Haag, Chief Human Resources Officer und Nicolas Martinez-Fresno, Chief Sales and Marketing Officer. Ivo Rook übernimmt die Rolle des Co-Chief Executive Officer.

Gründer Alexander P. Sator bleibt Co-CEO von 1NCE und wird sich auf die Unternehmensentwicklung konzentrieren, während Rook das Führungsteam leiten und für Wachstum, operative Exzellenz und konsequente Umsetzung der Unternehmensstrategie verantwortlich sein wird.

Das einzigartige Geschäftsmodell des Unternehmens und seine starke Investorenbasis mit großen Netzbetreibern wie Deutsche Telekom und SoftBank haben 1NCE zu einem der am schnellsten wachsenden Unternehmen auf dem Markt gemacht. Die 1NCE-Plattform wird zunehmend als globaler IoT-Standard anerkannt und bietet bereits Konnektivität für mehr als 23.000 Kunden aus 52 Ländern, die Daten von mehr als 30 Millionen Geräten in 173 Ländern managen.

Das erweiterte Führungsteam hat bereits dazu beigetragen, dass das Unternehmen die Verkaufszahlen des Vorjahres noch vor Ende des dritten Quartals 2024 übertreffen konnte: Dieses Jahr wurden bisher acht Millionen neue IoT-Geräte mit 1NCE vernetzt und über die Software verwaltet.

"Um eine globale Marke zu werden, braucht man die besten Führungskräfte der Technologiebranche. Wir freuen uns, so herausragende Talente wie Arne Aßmann, Jennifer Haag, Nicolas Martinez-Fresno und Sven Adler im Führungsteam zu haben", erklärt Alexander P. Sator. "Ich freue mich, Ivo Rook an meiner Seite zu haben. Als Führungs-Duo können wir unsere komplementären Fähigkeiten optimal einsetzen, um das rasante Wachstum von 1NCE weiter voranzutreiben."

Sven Adler verfügt über zwanzig Jahre Erfahrung in der Finanzoptimierung von Software- und Technologieunternehmen wie SAP, Ricoh und Qlik und verantwortete deren Wachstumsstrategien. Als Chief Financial Officer von 1NCE liegen seine Schwerpunkte sowohl auf der Maximierung des ROI als auch auf Kostensenkungen, die für den weiteren Aufstieg als Branchenführer notwendig sind.

Arne Aßmann ist seit 2018 bei 1NCE tätig. Er begann als Leiter Strategie und Geschäftsentwicklung und war seit 2022 VP Commercial. Jetzt übernimmt er die Rolle des Chief Strategy Officer. Er ist die treibende Kraft hinter der kommerziellen und Go-to-Market-Strategie, mit der das Unternehmen seine Tätigkeit auf 173 Länder und Regionen ausgeweitet hat.

Jennifer Haag bringt für ihre neue Rolle als Chief Human Resources Officer umfangreiche Erfahrung bei großen Telekommunikationsunternehmen wie T-Mobile und Verizon mit. Als HR-Führungskraft leitete sie die Neuausrichtung und den Relaunch von T-Mobile for Business. Ihr umfassendes HR-Wissen reicht von großangelegten HR-Operationen über Talentakquisition bis hin zu Change Management und Performance Management.

Nicolas Martinez-Fresno kam 2022 zu 1NCE, um die Geschäftsexpansion in Europa und später in Nordamerika zu leiten. Unter seiner Führung haben sich die Verkaufszahlen in den letzten zwei Jahren verdoppelt. Als Chief Sales and Marketing Officer übernimmt er nun die Gesamtverwaltung des Vertriebs und der Vermarktung des Unternehmens.

Ivo Rook kam 2021 als Chief Operating Officer zu 1NCE, nachdem er als CEO für IoT bei Vodafone und als SVP bei T-Mobile tätig war. Seine operative Führung war entscheidend dafür, dass sich 1NCE in weniger als drei Jahren zu einem globalen Unternehmen entwickelte.

Über 1NCE

1NCE ist das einzige Software- und Konnektivitätsunternehmen, das lebenslanges IoT als globales Lifetime-Abonnement anbietet. Mission des Unternehmens ist es, echtes grenzüberschreitendes, zukunftssicheres IoT über die gesamte Lebensdauer eines Geräts zu ermöglichen problemlos und ganz ohne Unsicherheiten. In 173 Ländern und Regionen liefert 1NCE Konnektivität genauso einfach, wie man es von verbrauchsfertigem Strom kennt. Damit öffnet 1NCE die IoT-Welt für Innovatoren, die unsere Umwelt, Städte, das Gesundheitswesen, die öffentliche Sicherheit, die Lieferketten und vieles mehr mit den neuen Möglichkeiten entscheidend verbessern können. Mehr Informationen online oder auf X, LinkedIn und Facebook.

Contacts:

Pressekontakt

Pressekontakt: Brad Chase // brad.chase@1NCE.com