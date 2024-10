Mit der WegscheidEntrenco GmbH betritt ein weiteres Unternehmen aus dem Bereich der Erneuerbaren Energien den KMU-Anleihemarkt. Der Anbieter von Biomasse-Blockheizkraftwerken (BHKWs) aus Regensburg begibt in Eigenregie eine Unternehmensanleihe (ISIN: DE000A383UG5) mit einem Zielvolumen von 25 Mio. Euro, die jährlich mit 8,00% verzinst wird. Die Anleihe ist als Green Bond klassifiziert (SPO von EthiFinance). WegscheidEntrenco verfolge eine internationale Vertriebsstrategie und habe volle Auftragsbücher, daher sei der Kapitalbedarf hoch, wie uns Egbert von Cramm, Geschäftsführer des Unternehmens, im Interview schildert.

Anleihen Finder: Sehr geehrter Herr von Cramm, stellen Sie uns die WegscheidEntrenco GmbH doch bitte zunächst in wenigen Worten kurz vor. Was ist das Geschäftsmodell?

Egbert von Cramm: WegscheidEntrenco entwickelt, produziert, verkauft und wartet Biomasse-Blockheizkraftwerke (BHKWs), die eine dezentrale, CO2-neutrale Energieversorgung ermöglichen. Unsere Technologie basiert auf über 40 Patenten und wird weltweit im privaten sowie industriellen Energiesektor eingesetzt. Wir verfolgen eine internationale Vertriebsstrategie, um uns von der Abhängigkeit einzelner Märkte und damit von wechselnden Rahmenbedingungen zu lösen und so globales Wachstum zu sichern.

Anleihen Finder: Sie kombinieren Energielösungen aus den beiden Vorgängerunternehmen Entrenco und Bioenergie Wegscheid. Welche Anlagen bieten Sie konkret an, wo produzieren Sie diese und welche Services gehören darüber hinaus zu Ihrem Angebot?

Egbert von Cramm: Unsere BHKW-Anlagen bieten eine modulare Leistung von 50 kW bis 135 kW, die bei Bedarf zu Einheiten von bis zu 3 Megawatt kombiniert werden können. Diese Flexibilität ermöglicht uns, maßgeschneiderte Lösungen für unterschiedlichste Projektanforderungen zu bieten. Einsatzbereiche sind Wohnquartiere, kommunale Einrichtungen, Gewerbe-, Industrieunternehmen einschließlich der Bereiche Landwirtschaft und Tourismus. Die Anlagen werden in Deutschland entwickelt und an regionale, internationale Marktanforderungen angepasst. Für europäische Beauftragungen werden die Anlagen in Sonnen im Bayerischen Wald produziert. Für den asiatischen Markt arbeitet WegscheidEntrenco mit dem indischen Maschinenbauer Enpro Industrial PVT. LTD zusammen, der die 50 kW-Anlagen produziert und zukünftig bei Bedarf auch die 135 kW-Serie produzieren wird. Dies ermöglicht eine kostengünstigere Fertigung und durch den Standortvorteil eine schnellere Abwicklung von Aufträgen aus dem gesamten asiatischen Raum. Zusätzlich bieten wir umfassende Service- und Wartungsverträge, die uns stabile Einnahmequellen und langfristige Kundenbeziehungen sichern.

Anleihen Finder: In welchen Regionen sind Sie tätig? Wer sind Ihre Kunden bzw. was ist Ihre Zielgruppe?

"Besonders attraktiv sind unsere Anlagen für Regionen, die dezentrale Energieversorgungslösungen benötigen"

Egbert von Cramm: Wir sind in Europa, den USA und Asien tätig, mit stark wachsender Präsenz im südostasiatischen ...

