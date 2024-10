Wolfenbüttel (ots) -Das Wolfenbütteler Familienunternehmen Jägermeister ist neuer Kooperationspartner der Harzer Wandernadel. Zusammen haben sie eine Sonderstempelstelle am Wurmberg in Braunlage ins Leben gerufen. Wander-Fans haben für rund ein Jahr die Möglichkeit den Sonderstempel für das Wanderstempelheft zu erwandern. Die Sonderstempelstelle befindet sich auf rund 900 Höhenmeter Richtung Wurmbergspitze.Ein Highlight für Wanderbegeisterte und Jägermeister-FansDie Partnerschaft zwischen Jägermeister und der Harzer Wandernadel steht im Zeichen von Naturverbundenheit, Tradition und Gemeinschaft. Die Verbindung zum Wald steckt im Namen und der Entstehungsgeschichte des Kräuterlikör-Herstellers. Neben seiner Faszination für die Herstellung von Spirituosen war Jägermeister-Erfinder Curt Mast auch ein passionierter Jäger. Diese Verbindung spiegelt sich bis heute im Markenbild von Jägermeister wider. Der Hubertus-Hirsch ziert seit jeher das ikonische Flaschenetikett.Die Sonderstempelstelle ist ein weiterer Schritt, Tradition und Geselligkeit auf moderne Weise zu verknüpfen. Geschäftsführer der Harzer Wandernadel GmbH Klaus Dumeier freut sich über die Kooperation: "Die Harzer Wandernadel GmbH motiviert seit jeher Menschen Zeit in der Natur und beim Wandern zu verbringen. Durch die Zusammenarbeit mit Jägermeister möchten wir noch mehr Menschen diesen Motivationsschub geben. Gemeinsam geben wir die Möglichkeit, vor der Tanzfläche noch einen Abstecher im Wald einzulegen und nach der Wanderung mit Genuss anzustoßen.""Für Jägermeister ist die Partnerschaft mit der Harzer Wandernadel eine Herzensangelegenheit. Mit der Verbindung von Natur und Gemeinschaft können wir unsere einzigartige Geschichte in der Region auf eine neue Weise erlebbar machen,' so Charlotte Mahns, Senior Manager Global Corporate Communications bei der Mast-Jägermeister SE.Die Wanderroute zur SonderstempelstelleDie Sonderstempelstelle von Jägermeister erreichen Wanderfans ab sofort für circa ein Jahr. Die Route für passionierte Wanderer startet an der Talstation der Wurmberg Bahn, entlang der malerischen Bode-Wasserfälle in Richtung der Wurmbergspitze. Oben angekommen erreicht man dem Grenzweg folgend die Jägermeister Sonderstempelstelle nach 1,25 km, bevor es entlang weiterer Stempelstellen zurück zum Ausgangspunkt geht. Die insgesamt 12 km lange Wanderung ist mittelschwer und in circa dreieinhalb Stunden zu schaffen. Wer eine leichtere und mit sechs Kilometern auch kürzere Tour bevorzugt, fährt mit der Wurmberg-Seilbahn direkt hoch und erwandert die Jägermeister Sonderstempelstelle auf dem Weg zurück zur Talstation.Wandern als populäre Freizeitaktivität - insbesondere bei jungen MenschenAuch aktuelle Forschungsergebnisse bestätigen, dass insbesondere in den letzten Jahren das Wandern, besonders bei jüngeren Generationen, an Popularität gewonnen hat. Laut dem Wandermonitor der Arbeitsgruppe "Wanderforschung" an der Hochschule Ostfalia Braunschweig/Wolfenbüttel unter der Leitung von Prof. Dr. Heinz-Dieter Quack gaben 2019 etwa 30 Prozent der unter 29-Jährigen an, regelmäßig wandern zu gehen. Während der Pandemie stieg dieser Anteil 2021 auf 57 Prozent und liegt 2023 mit 45 Prozent weiterhin deutlich über dem Vorkrisenniveau. Dieser Trend zeigt, dass Wandern auch postpandemisch in allen Altersgruppen eine beliebte Freizeitaktivität bleibt.Pressekontakt:Charlotte MahnsSenior Manager Global Corporate CommunicationsMast-Jägermeister SEJägermeisterstraße 7-1538296 WolfenbüttelEmail: presse@jaegermeister.deInternet: www.mast-jaegermeister.deOriginal-Content von: Mast-Jägermeister SE, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/114395/5883756