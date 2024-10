Original-Research: ÖKOWORLD AG - von BankM AG



Einstufung von BankM AG zu ÖKOWORLD AG



Unternehmen: ÖKOWORLD AG

ISIN: DE0005408686



Anlass der Studie: 1. Halbjahr 2024, Basisstudien-Update Empfehlung: Kaufen

seit: 10.10.2024

Kursziel: EUR 48,16

Kursziel auf Sicht von: 12 Monate

Letzte Ratingänderung: Keine

Analyst: Daniel Großjohann und Dr. Roger Becker

Fondsperformance lässt AUM zum Halbjahr wachsen, Hj.-EPS bei EUR 1,93 (+7,4%)

Die ÖKOWORLD AG (ISIN DE0005408686, Open Market, VVV3 GY) hat im ersten Halbjahr trotz sinkender Umsätze (EUR 31,8 Mio.; -4,1%) ergebnisseitig zulegen können. EBIT (EUR 17,2 Mio.; +3,6%), EBT (EUR 18,7 Mio.; +6,9%) und Konzernüberschuss (EUR 13,5 Mio.; +7,4%) profitierten von der unterproportionalen Entwicklung im Materialaufwand, EBT und Konzernüberschuss auch vom verbesserten Finanzergebnis. Zwar setzte sich in H1 der Nettomittelabfluss (EUR 193 Mio.) - deutlich abgeschwächt ggü. H2 2023 - fort, jedoch wurde dies durch die Performance der Fonds überkompensiert, so dass das verwaltete Vermögen (Assets under Management) auf EUR 3,2 Mrd. zum 30.6.2024 (31.12.23: EUR 3,0 Mrd.) gesteigert werden konnte. Allerdings sanken die AUM in Juli und August - sollte sich diese Entwicklung nicht kurzfristig umkehren lassen, so ist zumindest das Ziel eines moderaten Umsatzwachstums für 2024 in Gefahr. Auf Basis unserer Schätzungen weist ÖKOWORLD für 2024 ein KGV im einstelligen Bereich auf, die attraktive fundamentale Bewertung wird durch den hohen Bestand an liquiden Mitteln (EUR 135,7 Mio. zum 30.6.2024) und die im Rahmen der diesjährigen HV erläuterte neue Dividendenstrategie (s.u.) abgerundet. Wir empfehlen die ÖKOWORLD-Aktie weiter zum Kauf.



Die Gleichgewichtung unserer aktualisierten DCF- und Peer Group-Analyse resultiert in einem Fairen Wert von EUR 48,16. Unsere Empfehlung lautet weiterhin "Kaufen".



Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

http://www.more-ir.de/d/31033.pdf

Die Analyse oder weiterführende Informationen zu dieser können Sie hier downloaden:

https://www.bankm.de/kapitalmarktdienstleistungen/bereichsuebergreifende-dienstleistungen/research-i

Kontakt für Rückfragen:

BankM AG

Daniel Grossjohann

Dr. Roger Becker

Baseler Straße 10, 60329 Frankfurt

Tel. +49 69 71 91 838-42, -46

Fax +49 69 71 91 838-50

daniel.grossjohann@bankm.de

roger.becker@bankm.de



