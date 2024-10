Die Spannung steigt. In Kürze werden in den USA die US-Verbraucherpreisdaten für September veröffentlicht.Auch der Dax blickt erwartungsvoll in Richtung USA. Machen die Daten den Weg auf der Oberseite frei? Es könnte natürlich auch ganz anders laufen. Nicht minder spannend ist die aktuelle Situation bei unseren beiden heutigen Protagonisten BASF und Bayer. Während die BASF-Aktie noch vergleichsweise aussichtsreich aussieht, musste Bayer ...

Den vollständigen Artikel lesen ...