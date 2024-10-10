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WKN: A1J1MD | ISIN: FR0011289040 | Ticker-Symbol: SSXN
Lang & Schwarz
10.10.24
15:36 Uhr
39,900 Euro
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Branche
IT-Dienstleistungen
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Sonstige
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