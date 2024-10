2G Energy meldet einen neuen Großauftrag: Man habe kurz vor dem Ende des dritten Quartal aus den USA von einer Pflegeheim-Kette einen Auftrag im Volumen von 17,5 Millionen Euro erhalten, so der Energieanlagen-Hersteller aus Heek am Donnerstag. "32 Pflegeheime in Kalifornien werden durch 2G mit wasserstofffähigen KWK-Anlagen ausgestattet", ...

