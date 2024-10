Die kontinuierliche Innovation und der umfassende Ansatz von Delinea im Bereich der Identitätssicherheit werden in einem renommierten Analystenbericht gelobt

Delinea, ein innovativer Anbieter von Lösungen zur Sicherung von Identitäten durch zentralisierte Autorisierung, gab heute sein Ranking als Leader im KuppingerCole Leadership Compass for Privileged Access Management (PAM), 2024, bekannt. Damit wird ein weiterer bedeutender Meilenstein für Delinea erreicht, da das Unternehmen weiterhin eine führende Rolle in der Branche bei der Bereitstellung sicherer und skalierbarer PAM-Lösungen einnimmt, die es Organisationen ermöglichen, ihre wichtigsten Identitäten und Vermögenswerte zu schützen.

"Wir empfinden es als Ehre, im 2024 KuppingerCole Leadership Compass for PAM als Leader eingestuft zu werden", sagte Art Gilliland, CEO von Delinea. "Diese Auszeichnung spiegelt unser Engagement für die Entwicklung innovativer Lösungen wider, die der wachsenden Komplexität der Identitätssicherheit Rechnung tragen. Mit unserem breiten Produktportfolio und unserem Cloud-First-Ansatz konnten wir bei Delinea uns als Marktführer etablieren, der für seine Benutzerfreundlichkeit bekannt ist. Da die Anzahl menschlicher und maschineller Identitäten zunimmt, benötigen Unternehmen leistungsstarke und dennoch einfach zu implementierende PAM-Lösungen, die Risiken reduzieren, ohne die Produktivität zu beeinträchtigen. Diese Auszeichnung bestätigt unsere Führungsrolle bei der Erfüllung dieser Anforderungen."

Die Plattform von Delinea wurde für ihre robusten Funktionen während des gesamten PAM-Lebenszyklus gewürdigt, einschließlich Discovery, Governance, Just-in-Time-Zugriff und Sitzungsüberwachung. In dem Bericht werden die marktführenden, skalierbaren und benutzerfreundlichen PAM-Lösungen von Delinea vorgestellt, die sich durch Cloud-Integration und Erkennung und Reaktion von Identitätsbedrohungen auszeichnen.

Delinea war vor allem der einzige Anbieter, der für "Innovationskraft" die Bewertung "Strong Positive" (sehr positiv) erhielt und dessen Lösungen für ihre Benutzerfreundlichkeit, Skalierbarkeit und starken Cloud-Integrationsfähigkeiten gelobt wurden. Sie bieten wesentliche Funktionen wie Passwort-Vaulting, Sitzungsverwaltung und Durchsetzung des Zugriffs mit minimalen Rechten, wodurch fortschrittliche Sicherheit für Unternehmen jeder Größe zugänglich und verwaltbar wird.

"Wir freuen uns sehr, Delinea im 2024 KuppingerCole Leadership Compass for PAM als führendes Unternehmen anzuerkennen", so Paul Fisher, Lead Analyst bei KuppingerCole. "Delinea hat ein starkes Engagement für Innovation und benutzerfreundliches Design unter Beweis gestellt, zwei wesentliche Faktoren für Unternehmen, die sich in der zunehmenden Komplexität der Identitätssicherheit zurechtfinden müssen. Die Fokussierung auf die Kundenbedürfnisse sichert Delinea eine gute Position auf dem Markt, insbesondere da die Nachfrage nach effektiven PAM-Lösungen weiter steigt."

Die kontinuierliche Innovationskraft und der Fokus von Delinea auf die Bedürfnisse der Kunden haben das Unternehmen zu einem vertrauenswürdigen Partner im Bereich der Identitätssicherheit gemacht. Mit dieser Anerkennung durch KuppingerCole festigt Delinea seine Position als führendes Unternehmen auf dem PAM-Markt noch weiter, das Unternehmen weltweit dabei unterstützt, ihre wichtigsten Vermögenswerte zu schützen.

Weitere Informationen zur Performance von Delinea im 2024 KuppingerCole Leadership Compass for PAM finden Sie unter https://delinea.com/resources/kuppingercole-leadership-compass-report.

Über Delinea

Delinea ist ein Pionier bei der Sicherung von Identitäten durch zentralisierte Autorisierung und macht Unternehmen sicherer, indem es ihre Interaktionen in modernen Unternehmen nahtlos steuert. Delinea nutzt Kontext und Intelligenz während des gesamten Identitätslebenszyklus und deckt Cloud- und traditionelle Infrastrukturen, Daten und SaaS-Anwendungen ab, um identitätsbezogene Bedrohungen zu beseitigen. Delinea bietet eine einzigartige intelligente Autorisierung für alle Identitäten, die eine präzise Benutzeridentifizierung, eine angemessene Zugriffszuweisung, die Überwachung von Interaktionen und eine schnelle Reaktion auf Unregelmäßigkeiten ermöglicht. Die Delinea-Plattform beschleunigt die Einführung und steigert die Produktivität, da sie innerhalb von Wochen und nicht Monaten bereitgestellt werden kann und im Vergleich zu anderen Anbietern nur 10 der Ressourcen benötigt. Entdecken Sie mehr über Delinea auf Delinea.com, LinkedIn, X und YouTube

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20241010540727/de/

Contacts:

Ansprechpartner für Medien:

Frances Fenemore

Vice President, Marketing Communications

frances.fenemore@delinea.com

m: +44 7399 111299

Monika Boudova

Account Manager

monika.boudova@hotwireglobal.com

delineauk@hotwireglobal.com