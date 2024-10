Hamburg (ots) -Teilnahme am bundesweiten Aktionstag Schichtwechsel 2024 zur Förderung von Teilhabe am Arbeitsplatz war ein voller Erfolg.Der Unilever Standort in Heilbronn, bekannt für die Herstellung von trockenen Lebensmitteln der Marke Knorr, hat erstmalig am bundesweiten Aktionstag Schichtwechsel teilgenommen. Die Teilnahme am Schichtwechsel ist ein Beitrag zu Unilevers kontinuierlichem Engagement für Gleichberechtigung, Vielfalt und Inklusion. Der jährlich von der Bundesarbeitsgemeinschaft Werkstätten für behinderte Menschen (BAG WfbM) koordinierte Aktionstag ermöglicht wertvolle Begegnungen und den Austausch zwischen Menschen mit und ohne Behinderungen, um Vorurteile und Barrieren abzubauen sowie das Verständnis füreinander zu fördern.Austausch, der verbindetEin Mitarbeiter der Knorr-Produktion und ein Rehabilitand des Therapeutikums haben den Arbeitsplatz für einen Tag gewechselt. Der Rollentausch hat neben Einblicken in die Lebensmittelproduktion und die Werkstatt für behinderte Menschen vor allem einen Perspektivwechsel sowie den Austausch über Inklusion und Teilhabe am Arbeitsplatz ermöglicht. Der "Schichtwechsel" war somit über die direkten Teilnehmenden hinaus ein voller Erfolg sowohl für das Knorr-Werk als auch das Therapeutikum."Der Aktionstag war eine Bereicherung für unseren Standort und alle Beteiligten", sagt Julius Mannherz, Knorr-Werksdirektor in Heilbronn. "Inklusion und Teilhabe zu ermöglichen, sind Teil unserer wertebasierten Kultur bei Unilever. Einen Rehabilitanden des Therapeutikums in unserer Produktion willkommen zu heißen und einen Einblick in die Werkstatt für Menschen mit Behinderungen zu bekommen, hat uns eindrücklich daran erinnert, wie groß die positiven Auswirkungen von Inklusion für uns alle und auch für Unternehmen sind. Es macht mich stolz, dass wir als Knorr-Werk Teil dieser Initiative sind, die sich für Empathie, Verständnis und gegenseitigen Respekt einsetzt.""Der Aktionstag Schichtwechsel ist für unsere Rehabilitanden im Therapeutikum ein wertvoller Beitrag zur Rehabilitation. Nicht nur ermöglicht es ihnen den Austausch auf Augenhöhe, Wertschätzung und einen Einblick in die allgemeine Arbeitswelt, der Kontakt zu Unternehmen in der Umgebung kann auch ein möglicher Schritt zurück in den beruflichen Alltag außerhalb des Therapeutikums sein", sagt Christiane Paroch, Leiterin Arbeit und Technik beim Therapeutikums Heilbronn. "Die partnerschaftliche Zusammenarbeit mit dem Knorr-Werk und allen Mitarbeitenden war eine großartige Erfahrung. Ich freue mich sehr, dass wir mit Knorr ein so emphatisches Unternehmen in der Region haben, dass unsere Rehabilitanden und ihre individuellen Beeinträchtigungen wertschätzt und Interesse an ihren Lebenssituationen zeigt. Ich freue mich auf den Schichtwechsel im nächsten Jahr."Unilever setzt sich seit Jahren für eine gerechtere und inklusivere Gesellschaft ein. Ein inklusiver Arbeitsplatz ist die Grundlage, damit Mitarbeitende, Unternehmen und die Gesellschaft ihr volles Potenzial entfalten können.Über UnileverUnilever ist ein international führender Konsumgüterhersteller. Das Unternehmen vertreibt in über 190 Ländern Lebensmittel, Körperpflegeprodukte, Waschmittel und Haushaltsreiniger, die jeden Tag von rund 3,4 Milliarden Verbraucher*innen genutzt werden. Unilever beschäftigt weltweit über 127.000 Mitarbeitende und erzielte 2023 einen Umsatz von 59,6 Milliarden Euro.Weitere Informationen zum Unternehmen finden Sie unter www.unilever.de.Über Arbeits- und Wohnstätten GmbH TherapeutikumDas Therapeutikum ist die größte Rehabilitationseinrichtung für Menschen ab 18 Jahren mit psychischen Beeinträchtigungen. Erfahrung, Ganzheitlich, Verlässlichkeit, Zukunftsbewusstsein, Nachhaltigkeit, Wertschätzung und Respekt für Mensch und Natur. Gemeinsam sind wir mit Begeisterung sozial. Bereits 1971 wurde das Therapeutikum als erste Nachsorgeeinrichtung für psychisch kranke Menschen in der Region Heilbronn-Franken gegründet. Heute sind wir unter dem Dach des Paritätischen Wohlfahrtsverbands Baden-Württemberg immer noch in der Region Heilbronn-Franken zuhause.Pressekontakt:Media Relations Unilever DACHTelefon:: +49 40 69639 2164E-Mail: Mediarelations.de@unilever.comOriginal-Content von: Unilever Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/24435/5883826