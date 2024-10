WASHINGTON (IT-Times) - In den USA existieren Strafzölle auf importierte Solartechnik-Komponenten, um den inländischen Wettbewerb vor stark subventionierten Produkten aus Fernost zu schützen, was auch JinkoSolar betrifft. Gestern schloss die Aktie von JinkoSolar Holding Co. Ltd. (NYSE: JKS, ISIN: US47759T1007)...

Den vollständigen Artikel lesen ...