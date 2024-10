Nasdaq Stockholm AB: Delisting of warrants and certificates issued by Morgan Stanley & Co. International plc

As of October 11, 2024, the following instruments issued by Morgan Stanley & Co. International plc will be delisted upon request from the issuer. Short Name ISIN Code BEAR NASD X15 AVA 40 GB00BQRBHS43 BEAR NASD X18 AVA 35 GB00BSJL1956 BEAR PALL X15 AVA 16 GB00BSJVSC75 BEAR HOOD X6 AVA 1 GB00BS9LZ825 BEAR SP50 X15 AVA 26 GB00BQRPBR36 BEAR TNCNT X5 AVA 4 GB00BQR8K311 BEAR WTI X15 AVA 26 GB00BS9MPP24 BEAR WTI X2 AVA 3 GB00BL05HD36 BULL HOOD X7 AVA 1 GB00BS9LYM92 MINI L LUGSS AVA 3 GB00BL032G59 MINI L NVDA AVA 102 GB00BQRPJQ88 MINI L STERV AVA 2 GB00BL01QF60 MINI S VIAC AVA 8 GB00BQRPKM14 TURBO L NORDE AVA 16 GB00BL05R446 TURBO L NVDA AVA 96 GB00BQRJJK41 TURBO L SP50 AVA 255 GB00BNV4N915 TURBO S HM AVA 18 GB00BL05S634 For further information concerning this exchange notice please contact Issuer surveillance, telephone +46 8 405 72 80 or iss@nasdaq.com.