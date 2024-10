Berlin (ots) -46 Prozent der Deutschen im Alter von 18 bis 65 Jahren hörten 2024 regelmäßig Hörbücher, Hörspiele oder Podcasts - das sind zwölf Prozent mehr Hörer als noch im Vorjahr. Zu diesem Ergebnis kommt der aktuelle Audible Hörkompass in Zusammenarbeit mit dem Forschungsinstitut Verian. 2016, als der erste Audible Hörkompass veröffentlicht wurde, lag die Nutzung von Audio-Inhalten noch bei 15 Prozent."Die Ergebnisse zeigen, dass das Audio-Marktsegment bereits das achte Mal in Folge gewachsen ist", so Oliver Daniel, Country Manager DACH bei Audible. "In diesem Jahr feiern wir das 20-jährige Bestehen von Audible in Deutschland und die Nachfrage steigt kontinuierlich weiter. Die Ergebnisse unserer Umfrage zeigen, wie sehr das gesprochene Wort inzwischen Teil des täglichen Lebens geworden ist. Wir sind stolz darauf, zu diesem beeindruckenden Wachstum im Bereich der Audio-Unterhaltung beizutragen."Spannung pur: Krimis und Thriller dominierenBei den Hörbüchern landete das Genre Krimis und Thriller 2024 bereits zum achten Mal in Folge auf Platz eins (52 Prozent). Das spiegelt sich auch kategorieübergreifend in der Beliebtheit zahlreicher Titel mit Mord und Nervenkitzel wider: Besonders gefragt sind zum Beispiel die Audible Originals Auris von Sebastian Fitzek, Pretty Dead Girl und der Stern-Crime-Podcast Wahre Verbrechen, der mittlerweile schon in der zehnten Staffel läuft. Historische Inhalte belegen mit 40 Prozent den zweiten Platz, während Comedy und Science-Fiction & Fantasy mit jeweils 36 Prozent den dritten Rang einnehmen.Flexibel einsetzbar: Audio für unterwegs und zu HauseDie Mehrheit der Befragten (69 Prozent) lässt sich zu Hause von Hörtiteln unterhalten. Davon 27 Prozent während der Hausarbeit, 24 Prozent beim Kochen und neun Prozent beim Gärtnern. Das Hören unterwegs ist ebenfalls sehr beliebt: 46 Prozent schalten Hörbücher, Hörspiele oder Podcasts ein, zum Beispiel während des Pendelns, im Auto oder bei Spaziergängen. 32 Prozent der Deutschen wählen Audio-Inhalte als Einschlafhilfe. Audible bedient diese große Nachfrage verstärkt mit speziellen Formaten wie Wissen unterm Kissen (Audible Original), Meditation zum Einschlafen oder Einschlafen mit Hogwarts, die bei den Nutzern großen Anklang finden.Die Stimme zählt: Prominente Sprecher sind gefragtDie Wahl der Sprecher spielt bei der Entscheidung für ein Hörbuch, Hörspiel oder einen Podcast eine wichtige Rolle. 49 Prozent der Hörer lassen sich von bekannten Stimmen leiten, 37 Prozent suchen gezielt nach prominenten Sprechern. Besonders bemerkenswert: 71 Prozent der Hörer recherchieren nach weiteren Titeln eines Sprechers, der sie begeistert hat. Audible arbeitet deshalb regelmäßig mit Stars aus Film und Fernsehen sowie bekannten Synchronsprechern zusammen. Beispielsweise für die deutsche Original-Podcast-Serie Marvel's Wastelanders, bei der unter anderem Henning Baum und Maren Kroymann den Superhelden ihre Stimmen leihen.Über die UmfrageDer Audible Hörkompass ist eine weltweite Trendumfrage zum Hörverhalten, die von Audible in Auftrag gegeben und vom Meinungsforschungsinstitut Verian durchgeführt wurde. Für den Audible Hörkompass 2024 wurden in Deutschland zwischen dem 12. Juli und 5. August online über 1.000 Personen im Alter von 18 bis 65 Jahren befragt.Über AudibleAudible, ein führender Entwickler und Anbieter von Premium-Hörinhalten, bietet seinen Kunden jeden Tag eine neue Möglichkeit, ihr Leben zu verbessern und zu bereichern. Das Angebot auf audible.de umfasst mehr als 900.000 Hörbücher, Hörspiele und Original-Podcasts, davon über 100.000 in deutscher Sprache. Audible hat Millionen Hörerinnen und Hörer in über 180 Ländern und Audioinhalte in über 47 Sprachen. Audible-Kundinnen und Kunden verbringen täglich im Durchschnitt mehr als zwei Stunden mit Audible-Inhalten und laden jährlich fast 4,6 Milliarden Stunden an Inhalten herunter. Die Audible GmbH ist eine 100-prozentige Tochtergesellschaft der Audible Inc., die 2008 von Amazon übernommen wurde.Pressekontakt:Kontakt PresseAudible PresseteamAchtung! MaryRatinger Straße 940213 Düsseldorfaudible_presse@achtung.deAudible GmbHTina ReinhardtAssociate Director PR DESchumannstraße 610117 Berlinpressenews@audible.deOriginal-Content von: Audible GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/56459/5883890