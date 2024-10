Die Siemens Healthineers Aktie verzeichnete am Mittwoch einen Aufschwung und legte im XETRA-Handel um 1,4 Prozent auf 52,24 EUR zu. Trotz eines leichten Rückgangs gegenüber dem 52-Wochen-Hoch von 58,14 EUR im März zeigt das Unternehmen eine robuste Performance. Im dritten Quartal des Geschäftsjahres 2024 konnte Siemens Healthineers einen Umsatzanstieg von 4,3 Prozent auf 5.423 Millionen Euro verbuchen, wobei insbesondere der Bereich Imaging mit einem Wachstum von 3,8 Prozent und einer bereinigten EBIT-Marge von 20,0 Prozent hervorstach.

Ausblick und Markteinschätzung

Für das Gesamtjahr 2024 prognostiziert das Management ein Umsatzwachstum zwischen 4,5 und 6,5 Prozent. Analysten setzen das durchschnittliche Kursziel bei 58,99 EUR an, was auf weiteres Potenzial hindeutet. Trotz Herausforderungen im chinesischen Markt bleibt die Dividendenprognose mit 1,02 EUR pro Aktie stabil, was das Vertrauen in die langfristige Entwicklung des Unternehmens unterstreicht.

