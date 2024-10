WASHINGTON (dpa-AFX) - In den USA ist die Zahl der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe in der vergangenen Woche überraschend stark gestiegen. Die Hilfsanträge legten um 33.000 auf 258.000 zu, wie das Arbeitsministerium am Donnerstag in Washington mitteilte. Volkswirte hatten im Schnitt nur mit 230.000 Anträgen gerechnet. Die höchste der von der Nachrichtenagentur Bloomberg erfassten Schätzungen von 40 Analysten reichte bis 255.000.

Die Zahl der Hilfsanträge ist damit so hoch wie seit August 2023 nicht mehr. Der unerwartet starke Anstieg dürfte vermutlich auf die Auswirkungen des Hurrikans Helene zurückzuführen sein, sagte Paul Ashworth, Ökonom beim britischen Analysehaus Capital Economics.

Experten verwiesen darauf, dass zahlreiche Menschen im Südosten der Vereinigten Staaten aufgrund der Zerstörung durch den Wirbelsturm nicht arbeiten können. Nach Einschätzung des Analysten Ashworth dürften die Anträge in den kommenden Wochen noch weiter steigen, bevor sie schließlich wieder nachlassen.

An den Finanzmärkten werden die wöchentlichen Erstanträge beachtet, weil sie als Indikator für den US-Arbeitsmarkt gelten. In den USA spielt der dieser eine wichtige Rolle bei geldpolitischen Entscheidungen der US-Notenbank Fed.

Der jüngste Arbeitsmarktbericht der US-Regierung für September war noch unerwartet stark ausgefallen und zeigte eine solide Lage. Die Fed hatte auf der Zinssitzung im September den Leitzins erstmals seit der Inflationswelle gesenkt, um 0,50 Prozentpunkte. Im laufenden Jahr werden weitere Zinssenkungen erwartet. Unter anderem wegen des starken Arbeitsmarktberichts rechnen Experten bei den nächsten Zinssitzungen im November und Dezember aber nur mit Zinsschritten von jeweils 0,25 Prozentpunkten. Zudem ist die Inflation im September höher ausgefallen als erwartet./jkr/jsl/he