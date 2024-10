Berlin (ots) -Im Rahmen der heutigen Mitgliederversammlung des VAUNET - Verband Privater Medien in Berlin haben die Mitgliedsunternehmen ihre Verbandsspitze einstimmig im Amt bestätigt. Claus Grewenig, Chief Corporate Affairs Officer von RTL Deutschland, wurde als Vorstandsvorsitzender des Verbandes wiedergewählt.Ebenfalls in ihren Funktionen bestätigt wurden Marco Maier, CEO der FFH MEDIENGRUPPE, als Fachbereichsvorsitzender Radio und Audiodienste, Dr. Nina Gerhardt, CEO RTL Radio Deutschland, als seine Stellvertreterin.Dr. Michael Müller, Chief Officer Regulatory Affairs, External & Governmental Relations, ProSiebenSat.1 Media, führt als Vorsitzender den Fachbereich TV und Multimedia. Sein Stellvertreter wird zukünftig Sebastian Kocks, Ressortleiter Medienrecht im Bereich Medienpolitik bei RTL Deutschland, sein.Das Amt der Schatzmeisterin des Verbandes wird auch zukünftig Kristina Freymuth, General Counsel DACH von Sky Deutschland, innehaben.Im Rahmen der Mitgliederversammlung diskutierten die Mitglieder des VAUNET neben zahlreichen anderen Themen den hochaktuellen Reformstaatsvertrag für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk.Vorstandsvorsitzender Claus Grewenig betonte: "Die Länder haben in den kommenden Wochen die große Chance, wesentliche Richtungsentscheidungen zu treffen. Wir begrüßen, dass viele der für die privaten Medien relevanten Punkte von einer Programmzahlreduktion über Sportrechte bis hin zu Kooperationen und kommerziellen Tätigkeiten umgesetzt werden sollen. Wir appellieren sehr an die Länder, den eingeschlagenen Weg konsequent zu Ende zu gehen, um mit dem Reformstaatsvertrag eine faire Wettbewerbsbalance im dualen Mediensystem zu schaffen."Marco Maier äußerte für den Hörfunk: "Auch für das Radio wurden im Staatsvertrag mit der Programmreduzierung Weichen gestellt, deren tatsächliche Auswirkungen auf das bestehende ARD-Radioangebot aber abzuwarten bleiben. Bei einer Reduzierung der Gesamtzahl der ARD-Hörfunkprogramme auf 53 Angebote sollte aus Sicht des VAUNET im Staatsvertrag explizit geregelt werden, dass in den verbleibenden Programmen keine weitere Regionalisierung und Lokalisierung erfolgen darf. Die eingestellten Hörfunkprogramme sollten nicht als Online-Only-Angebote fortgeführt und damit Gelder lediglich in den Online-Bereich umgeschichtet werden. Und schließlich sollten die freiwerdenden analog-terrestrischen Übertragungskapazitäten lizenzierten privaten Hörfunkanbietern zur Schließung von Versorgungslücken angeboten werden."Für TV und Multimedia ergänzte Dr. Michael Müller: "Wir begrüßen die Verpflichtung zu Kooperation zwischen den Anstalten, mit denen Einsparungen erzielt werden dürften. Kooperation bedeutet Effizienz und Stärke im Wettbewerb mit Blick auf die Herausforderungen durch die Big-Tech Unternehmen. Bei ihren künftigen Kooperationen und Vernetzungen sollten die Rundfunkanstalten ihre Inhalte deshalb auch inländischen privaten audiovisuellen Medienanbietern im Sinne des Kooperationsgebotes diskriminierungsfrei, z.B. via 'Embedding', zur Verfügung stellen. Die Sportausgaben der Öffentlich-Rechtlichen müssen unterhalb des Status Quo staatsvertraglich klar gedeckelt werden."Darüber hinaus spricht sich der VAUNET für eine klare Untersagung des Angebots von Rundfunk und Telemedien im Rahmen kommerzieller Aktivitäten aus und für eine Schärfung des Verbots der Online-Vermarktung durch kommerzielle Tochterunternehmen.____Dem Vorstand des VAUNET gehören nach den Wahlen an:Claus Grewenig (Vorstandsvorsitzender), RTL Deutschland; Christian Berthold, Antenne Thüringen; Kai Fischer, Audiotainment Südwest; Kristina Freymuth, Sky Deutschland (Schatzmeisterin); Dr. Nina Gerhardt, RTL Radio Deutschland; Matthias Heinze, Warner Bros. Discovery; Sebastian Kocks, RTL Deutschland; Petra Lemcke, SUNSHINE LIVE; Marco Maier, FFH MEDIENGRUPPE; Marco Morocutti, RADIO NRW; Dr. Michael Müller, ProSiebenSat.1 Media und Heiko Zysk, ProSiebenSat.1 Media.Der Vorstand hat auf seiner heutigen konstituierenden Sitzung zudem Frank Hoffmann, WeltN24, und Dr. Matthias Kirschenhofer, SPORT1 Medien, kooptiert.Mit beratender Stimme gehören dem Vorstand Christoph Mühleib, ASTRA Deutschland, sowie Judith Haker, QVC, als Vorsitzender und als stellvertretende Vorsitzende des Technik- und Innovationsforums (TIF) des VAUNET an.Dem Fachbereichsvorstand Radio und Audiodienste des VAUNET gehören nach der heutigen Wahl an:Marco Maier, FFH MEDIENGRUPPE; Dr. Nina Gerhardt, RTL Radio Deutschland (stellvertretende Vorsitzende); Christian Berthold, Antenne Thüringen; Kai Fischer, Audiotainment Südwest; Carolin Häublein, Skyline Medien; Carsten Hoyer, Antenne Niedersachsen; Andreas Lang, STUDIO GONG; Petra Lemcke, SUNSHINE LIVE; Marco Morocutti, RADIO NRW; Michael Tenbusch, Burda Broadcast Media; Falk Zimmermann, Neue Welle.Die Fachbereichsversammlung Radio und Audiodienste hat Sebastian Cochois, KISS FM, Prof. Matthias Gülzow, Radio Paradiso und Matthias Schlettert, Verband Lokaler Rundfunk in Nordrhein-Westfalen, zur Kooptation im Fachbereichsvorstand vorgeschlagen.Dem Fachbereichsvorstand Fernsehen und Multimedia gehören nach der heutigen Wahl an:Dr. Michael Müller, ProSiebenSat1 Media (Vorsitzender); Sebastian Kocks, RTL Deutschland (stellvertretender Vorsitzender); Andreas Gerhardt, SPORT1 Medien; Frank Hoffmann, WeltN24; Michael Keidel, Paramount; Vera Nickel, Home Shopping Europe; Dr. Martin Rupp, Sky Deutschland GmbH; Sonja Schwetje, ntv Nachrichtenfernsehen; Dr. Benjamin Vollrath, Warner Bros. Discovery; Tim Werner, Mainstream Media und Heiko Zysk, ProSiebenSat.1 MediaDie Fachbereichsversammlung Fernsehen und Multimedia hat Paul Leo Giani, dctp; und Dr. Matthias Kirschenhofer, SPORT1 Medien, zur Kooptation im Fachbereichsvorstand vorgeschlagen.Als Kassenprüfern des Verbandes wurden Ulrich Hürter, Schlagerparadies, und Nikolai Schulze-Sölde, RTLZWEI, in ihren Ämtern bestätigt.Das Technik- und Innnovationsforum (TIF) des VAUNET hat Christoph Mühleib, ASTRA Deutschland, als Vorsitzenden und Judith Haker, QVC, als stellvertretende Vorsitzende in ihren Ämtern bestätigt.Über VAUNET:VAUNET ist der Spitzenverband der privaten Audio- und audiovisuellen Medien in Deutschland. Zu den vielfältigen Geschäftsfeldern der rund 160 Mitglieder gehören TV-, Radio-, Web- und Streamingangebote. Die Verbandsarbeit richtet sich an der konvergenten Entwicklung der Märkte für audiovisuelle Medien aus und gestaltet auf nationaler wie europäischer Ebene die Rahmenbedingungen aktiv mit. 