Strasbourg (ots) -"Lucarne - Die Spätvorstellung", das weltweit einzigartige Dokumentarfilm-Rendezvous auf ARTE, bietet am 4., 11. und 18. November 2024 in drei langen Nächten eine Auswahl der besten aktuellen, kreativen Autorenfilme, darunter sechs Erstausstrahlungen.In unserer komplexen Welt wird Leben oft zum Überlebenskampf. ARTE zeigt insgesamt sieben Autorenfilme, die in den schwierigen Alltag von Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen eintauchen. In das Leben von Menschen, die sich von der Härte und Ungerechtigkeit der Welt nicht unterkriegen lassen und sich trotz widrigster Umstände Raum für Träume bewahren. Alle Filme sowie weitere Werke sind exklusiv online unter arte.tv/lucarne abrufbar, darunter selten gezeigte Klassiker bekannter Autoren und preisgekrönte Festivalfilme.In "Das Echo" der mehrfach ausgezeichneten Filmemacherin Tatiana Huezo lernen Kinder in einem entlegenen Dorf im Norden Mexikos schon früh, Tod, Krankheit und Liebe zu verstehen. In "Where We Used To Sleep" dokumentiert Matthäus Wörle das Leben einer alten Rumänin, die verbissen auf ihrem Hof ausharrt, während das ganze Dorf im giftigen Schlamm des Kupferbergwerks versinkt. "We Will Not Fade Away" von Alisa Kovalenko begleitet fünf ukrainische Teenager, die aus dem heimatlichen Donbass zu den Gipfeln des Himalaya aufbrechen und dadurch die Gelegenheit bekommen, das Leben fernab der morbiden Realität des Krieges zu entdecken. "The Man I Left Behind" taucht ein in das Werk des renommierten kanadischen Magnum-Fotografen Larry Towell, der über 40 Jahre das Schicksal von Vertriebenen weltweit dokumentierte, ein filmischer Essay über die Beziehung des Menschen zur Erde. Abdallah el-Khatibs "Little Palestine", eine Chronik der Belagerung eines palästinensischen Flüchtlingslagers am Rande von Damaskus, ist sowohl eine Hymne an das Leben als auch ein Zeugnis des verheerenden Prozesses der Grausamkeit der Diktaturen. Matas, ein 14-jähriger Teenager in "An unsere klagenden Herzen", wird in einem Rehabilitationszentrum für Drogenabhängige im Herzen Litauens mit einer strengen täglichen Disziplin und für ihn lebenswichtigen Herausforderung konfrontiert. Abgerundet wird die Auswahl der Filme durch die Wiederholung von Jay Rosenblatts Klassiker "Als wir Tyrannen waren", der von einem Mobbing-Fall in einer New Yorker Schule in den 1960er-Jahren erzählt.Montag, 4. November 202423:45 | Erstausstrahlung | online vom 3.11.2024 bis 3.5.2025Das EchoDokumentarfilm von Tatiana HuezoARTE/ZDF, The Match Factory, Mexiko, Deutschland 2023, 94 Min.01:20 | Erstausstrahlung | online vom 04.11. 2024 bis 03.12.2024Where We Used To SleepDokumentarfilm von Mattäus WörleARTE/BR, Megaherz, Deutschland 2024, 80 Min.Montag, 11. November 202423:45 | Erstausstrahlung | online 4.11.2024 bis 10.12.2024We Will Not Fade AwayDokumentarfilm Von Alisa KovalenkoARTE, Trueman Production, East Road Films, Haka FilmsUkraine, Frankreich, Polen 2023, 98 Min.01:15 | Erstausstrahlung | online 4.11.2024 bis 17.11.2024The Man I Left BehindDokumentarfilm von Matthieu RytzARTE France, Arkar Films, Kanada 2023, 80 Min.02:35 | bereits online bis 30.05.2025Als wir Tyrannen warenDokumentation von Jay RosenblattARTE/ZDF, Stefilm, USA 2021, 34 Min.Montag, 18. November 202400:00 | Erstausstrahlung | online 11.11.2024 bis 12.11.2025Little Palestine - Tagebuch einer BelagerungDokumentarfilm von Abdallah Al-KhatibARTE France, Films De Force Majeure, Bidayyat For Audiovisual ArtsFrankreich 2021, 89 Min.01:30 | Erstausstrahlung | online 11.11.2024 bis 17.12.2024An unsere klagenden HerzenDokumentarfilm von Vytautas PuidokasARTE/Lrtuku Films, Baltic Production, Grande Ourse Films, Smau MediaLitauen, Frankreich 2024, 80 Min.Weitere Infos zum ARTE-Programm sowie Pressematerialien finden Sie unter presse.arte.tv (https://www.arte.tv/sites/presse/)