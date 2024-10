© Foto: Tarik Haiga on Unsplash



Schon am Samstag könnte China ein weiteres Stimuluspaket ankündigen, spekulieren Investoren. Hedgefonds, die zuletzt China-Aktien verkauft haben, können sich nur ärgern.Hedgefonds könnten sich aktuell ärgern, nachdem sie am Dienstag eine Rekordmenge chinesischer Aktien abgestoßen haben - nur um zuzusehen, wie sich die Märkte schnell erholten. Damit sind ihnen potenzielle Milliardengewinne durch die Lappen gegangen. Für gute Stimmung sorgte am Donnerstag, dass die chinesische Zentralbank ankündigte, Anträge von Finanzinstituten für ein neues Liquiditätsinstrument im Wert von 500 Milliarden Yuan anzunehmen. Dadurch soll der Zugang zu Kapital für die Aktienmärkte erleichtert werden. Am …