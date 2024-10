Jetzt haben Microsoft Azure-Kunden Zugriff auf die Product-Discovery-Plattform von Zoovu und können die Skalierbarkeit, Zuverlässigkeit und Agilität von Azure nutzen, um innerhalb von wenigen Wochen GenAI-Anwendungen bereitzustellen, die die Konversionsraten im digitalen Handel steigern

Zoovu, eine führende KI-Such- und Product-Discovery-Plattform, ist ab sofort im Microsoft Azure Marketplace erhältlich, um ihr Produktentdeckungserlebnis für Azure-Kunden zu öffnen. Dazu gehört auch Zoe die neue GenAI-gestützte Produktberaterin von Zoovu, die mit dem Microsoft Azure OpenAI Service integriert ist. Von nun an können Zoovu-Kunden die Vorteile der Azure-Cloud-Plattform nutzen, um personalisierte E-Commerce-Erlebnisse mit beispielloser Schnelligkeit und Skalierbarkeit zu starten.

Zoe, die Teil der Product-Discovery-Plattform von Zoovu ist, hilft Kunden, das Produkt zu entdecken, das perfekt zu ihren Bedürfnissen passt. Wenn Kunden eine Website besuchen, um ein Produkt zu finden, werden ihnen ein paar einfache Fragen zu ihren Bedürfnissen und Vorlieben gestellt. Zoe empfiehlt dann Produkte, die am besten zum jeweiligen Kunden passen, und begründet, warum das Produkt die richtige Wahl ist. Die Kunden können Zoe auch eine beliebige Anzahl von Fragen zum Produkt stellen, die in Echtzeit beantwortet werden.

Zoe wurde bereits in das "Help Me Choose"-Programm von Microsoft integriert, das Kunden bei Kaufentscheidung für das am besten geeignete Notebook über verschiedene Online- und Offline-Vertriebskanäle unterstützt, wie etwa bei Best Buy, Currys, MediaMarkt, Officeworks oder Sharaf DG. Die Ergebnisse insbesondere ein Umsatzwachstum bei Laptops von 27 in Filialen und ein Anstieg der Online-Kundeninteraktionen um 45 - unterstreichen das enorme Potenzial der generativen KI für die Stärkung der Kundenbeziehung.

Der Start von Zoovu auf dem Azure Marketplace zeigt die Entschlossenheit von Zoovu, in Zusammenarbeit mit Microsoft-Kunden möglichst vielen Verbrauchern ein optimales Kundenerlebnis zu verschaffen ganz gleich, wo oder wie sie Produkte entdecken.

"Die Kooperation mit Microsoft und Zoovu hat uns dazu befähigt, unseren Kunden ein innovatives Kundenerlebnis zu bieten und zugleich die Arbeit unserer Teams durch zuverlässige Daten effizienter zu machen", erklärt Jim Berndelis, General Manager Merchandise bei Officeworks. "Dank der GenAI-Erlebnisse von Zoovu und dem Engagement von Microsoft, seine Handelspartner zu unterstützen, konnten wir die Art und Weise, wie wir Kunden mit dem für sie am besten geeigneten Gerät zusammenführen, erheblich verbessern."

Die Aufnahme von Zoovu in den Azure Marketplace ist ein wichtiger Schritt bei der Umsetzung des Ziels, Menschen durch die Entwicklung der weltweit intelligentesten Product-Discovery-Plattform zu helfen, die benötigten Produkte und Dienstleistungen zu finden.

"Die meisten E-Commerce-Unternehmen wenden Millionenbeträge auf, um Kunden auf ihre Website zu führen, konvertieren jedoch im Durchschnitt nur 3 der Besucher. Der Grund: Verbraucher werden mit Informationen überflutet und haben oft Schwierigkeiten, die Produkte zu finden, die ihren Bedarf erfüllen. Wir haben uns entschlossen, dieses Problem zu lösen", erklärt James Novak, CEO bei Zoovu.

"Mithilfe von KI führen wir Verbraucher durch personalisierte Erlebnisse zum optimalen Produkt, während wir Marken helfen, nicht nur ihre Konversionsrate zu steigern, sondern Kunden zu gewinnen, die sie ein Leben lang begleiten. Die Aufnahme von Zoovu in den Microsoft Azure Marketplace ist ein wichtiger Meilenstein für uns."

Jake Zborowski, General Manager, Microsoft Azure Platform bei Microsoft Corp., kommentiert: "Wir heißen Zoovu herzlich willkommen auf dem Microsoft Azure Marketplace, der unseren Partnern eine enorme Reichweite bei Cloud-Kunden rund um den Globus bietet. Der Azure Marketplace bietet hochwertige Erlebnisse von unseren vertrauenswürdigen weltweiten Partnern mit Lösungen, die für eine nahtlose Integration mit Azure getestet wurden."

Der Azure Marketplace ist ein Onlinemarkt für den Kauf und Verkauf von Cloud-Lösungen, die für den Betrieb auf Azure zertifiziert sind. Der Azure Marketplace hilft Unternehmen auf der Suche nach innovativen, Cloud-basierten Lösungen, mit Partnern in Kontakt zu treten, die bereits einsatzbereite Lösungen entwickelt haben.

E-Commerce ist kaputt Zoovu repariert ihn. Als die führende Plattform für KI-gestützte Suche und Product-Discovery helfen wir B2C-, B2B- und Einzelhandelsunternehmen dabei, ihre Produkt- und Kundendaten zu nutzen, um außergewöhnliche E-Commerce-Erlebnisse zu schaffen und bahnbrechende Ergebnisse zu erzielen. Die größten E-Commerce-Unternehmen der Welt, wie Microsoft, 3M, Bosch und Miele, nutzen die Erkenntnisse von Zoovu zum Kundenverhalten, um schneller zu wachsen, die Kundenzufriedenheit zu steigern und Marketing- sowie Betriebskosten zu senken. Mit Hauptsitz in Boston ist Zoovu ein globales Unternehmen, das jährlich über 30 Millionen Online-Kundenkontakte für Marken herstellt, mit Konversionen, die den Branchendurchschnitt um bis zu 242 übersteigen. Erfahren Sie mehr unter zoovu.com.

