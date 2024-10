Alibaba: Verschnaufpause beendet - die Bullen starten wieder durch!

Bounce Play!

Pullback Trading-Strategie

Rückblick

Alibaba stellt eine Plattform zur Verfügung, die es Privatpersonen und Geschäftsleuten ermöglicht, ihre Kauf- und Verkaufstransaktionen von Waren und Dienstleistungen durchzuführen. Zahlungen werden über die Plattform Alipay getätigt. Nach einer schwachen Phase ist die Aktie des E-Commerce-Unternehmens wieder durchgestartet.

Alibaba-Aktie: Chart vom 09.10.2024, Kürzel: BABA, Kurs: 109.49 USD, Tageschart Quelle: TWS

Mögliches bullisches Szenario

Nach der straken Anzugsphase sehen wir geraden den Pullback des E-Commerce-Papiers. Ein Rücksetzer bis in den Bereich der 20-Tagelinie wäre unproblematisch.

Mögliches bärisches Szenario

Geht es unter den EMA-20, könnte rasch die 50-Tagelinie ins Spiel kommen. Können die Bullen auch diese nicht verteidigen, wäre mit weiteren Kursrückgängen zu rechnen.

Meinung

Peking hatte neue Konjunkturmaßnahmen vorgestellt, um seine Wirtschaft anzukurbeln. Wodurch die bestehenden Hypothekenzinsen um etwa einen halben Prozentpunkt sinken sollten. Mehr Geld in den Taschen der chinesischen Verbraucher ist eine gute Nachricht. Die Aktien des E-Commerce-Unternehmens Dann wurde die Alibaba-Aktie auch noch in das Stock Connect-Programm aufgenommen, das die Börsen in Shanghai und Shenzhen mit der Börse in Hongkong verbindet.

Quellennachweise, Meinung und sonstige Daten

Aktuelle Marktkapitalisierung: 251.10 Mrd. USD

Durchschnittsvolumen der letzten 20 Tage: 3.86 Mrd. USD

Meine Meinung zu Alibaba ist bullisch

Quellennachweis: -

Veröffentlichungsdatum: 10.10.2024

